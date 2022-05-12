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Аякс и Селтик выиграли свои национальные чемпионаты, в Чехии Славия Качарабы отдала корону Виктории
Финишная прямая сезона
фото - ФК Аякс / автор невідомий
Ряд европейских чемпионатов сезона 2021/22 почти добежали до своего логического завершения. По крайней мере, определились чемпионы.
В Нидерландах сильнейшей стала команда Эрика Тен Хага – "Аякс". За тур до финиша "евреи" опережают своего главного конкурента ПСВ на четыре очка.
Примечательно, что чемпионство "Аякса" открыло киевскому "Динамо" путь к посеву в третьем раунде квалификации следующей Лиги чемпионов.
Отметим также, что с нового сезона нынешний тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед".
???????????????? ???????? ???????????????? ⚪️????⚪️#XXX6 pic.twitter.com/LDKrKJt7FG— AFC Ajax (@AFCAjax) May 11, 2022
В Шотландии чемпионство вернул в свои руки "Селтик". Кельты в период с 2012-го по 2020-й годы включительно девять раз подряд становились сильнейшими в чемпионате Шотландии, но затем возродился "Рейнджерс", взявший титул в сезоне 2020/21.
Теперь чемпионство снова вернулось к "Селтику", но его ожесточенный конкурент по внутренней борьбе изрядно озабочен на международной арене – вскоре у "Рейнджерса" финал Лиги Европы против "Айнтрахта".
В общем-то, можем констатировать: шотландский футбол на подъеме.
???? ???? ???? ???? ???? ???? ????— Celtic Football Club (@CelticFC) May 11, 2022
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The ???????????????????????? team in Scotland! ???????????????????????????????? #cinchPrem | #CelticFC???? pic.twitter.com/6xJYKTtAqI
В Чехии "Славия", за которую выступают наши Таловеров и Качараба, отдала титул "Виктории" из Плзени. В предпоследнем туре "Славия" не смогла обыграть "Баник", а "Виктория" разобралась с "Градец Кралове". Разница между командами – четыре очка. Это финиш.
В Лиге чемпионов Чехию будет представлять только одна команда – и это именно "Виктория".
???? BÍLEK | „Myslím si, že jsme si titul zasloužili, přestože jsme zažívali i krušné chvíle.“ ????— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) May 11, 2022
???? OHLASY PO TITULU ???? https://t.co/q2IDVxjEb2 pic.twitter.com/wlp7f7XrjU
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