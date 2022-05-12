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Повторит ли успех тен Хага? Аякс назвал имя нового главного тренера

Нидерланды
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Ранее он был ассистентом в нидерландском гранде

Повторит ли успех тен Хага? Аякс назвал имя нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аякс", который вчера стал чемпионом Нидерландов, определился с новым наставником. Нынешний тренер Эрик тен Хаг по итогам сезон отправится в "Манчестер Юнайтед".

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По данным официального сайт "аяксидов", новым рулевым команды станет Алфред Схредер. Он подписал контракт до лета 2024-го года.

Вначале нынешнего года Схредер возглавил "Брюгге". Ранее работал также с "Хоффенхаймом". Также был помощником тен Хага в "Аяксе" и Кумана в "Барселоне".

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В статье: Аякс (Амстердам) Алфред Схрёдер
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