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Повторит ли успех тен Хага? Аякс назвал имя нового главного тренера
Ранее он был ассистентом в нидерландском гранде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс", который вчера стал чемпионом Нидерландов, определился с новым наставником. Нынешний тренер Эрик тен Хаг по итогам сезон отправится в "Манчестер Юнайтед".
По данным официального сайт "аяксидов", новым рулевым команды станет Алфред Схредер. Он подписал контракт до лета 2024-го года.
Welcome back, boss! #ForTheFuture ⚪️????⚪— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2022
Вначале нынешнего года Схредер возглавил "Брюгге". Ранее работал также с "Хоффенхаймом". Также был помощником тен Хага в "Аяксе" и Кумана в "Барселоне".
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