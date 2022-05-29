АДО Ден Хааг вылетел из Эредивизии, упустив за 12 минут до конца матча преимущество в три гола

"АДО Ден Хааг" проиграл решающий матч за сохранение места в высшем дивизионе Нидерландов, Эредивизии, роттердамскому "Эксельсиору" в серии пенальти после счета 4:4.

Примечательно, что "АДО" еще за 12 минут до окончания основного времени вели в счете 3:0. Однако, на 79 минуте "Эксельсиор" забил свой первый гол, потом, через четыре минуты – второй, а на 90+3 – сравнял счет. В дополнительное время обе команды забили по голу. В серии пенальти победил "Роттердам" со счетом 8:7.

В параллельном матче "АЗ Алкмаар" играли с арнемским "Витессом" за путевку в Лигу Конференций. Матч завершился разгромной победой "АЗ" со счетом 6:1.