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АДО Ден Хааг вылетел из Эредивизии, упустив за 12 минут до конца матча преимущество в три гола

Нидерланды
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В параллельном матче за выход в Лигу Конференций АЗ разорвал Витесс

АДО Ден Хааг вылетел из Эредивизии, упустив за 12 минут до конца матча преимущество в три гола

Фото: Ajax Showtime

UA-Футбол
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"АДО Ден Хааг" проиграл решающий матч за сохранение места в высшем дивизионе Нидерландов, Эредивизии, роттердамскому "Эксельсиору" в серии пенальти после счета 4:4.

Примечательно, что "АДО" еще за 12 минут до окончания основного времени вели в счете 3:0. Однако, на 79 минуте "Эксельсиор" забил свой первый гол, потом, через четыре минуты – второй, а на 90+3 – сравнял счет. В дополнительное время обе команды забили по голу. В серии пенальти победил "Роттердам" со счетом 8:7.

В параллельном матче "АЗ Алкмаар" играли с арнемским "Витессом" за путевку в Лигу Конференций. Матч завершился разгромной победой "АЗ" со счетом 6:1.

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В статье: Витесс (Арнем) АЗ (Алкмаар) Эксельсиор (Роттердам) Ден Хааг (Гаага) Эредивизи
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