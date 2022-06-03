Бывший нападающий Ливерпуля стал наставником нидерландского клуба

Нидерландский клуб "Адо Ден Хааг" официально объявил о назначении на пост главного тренера Дирка Кюйта.

41-летний специалист подписал контракт сроком на один год.

Для нидерландца это будет первый самостоятельный тренерский опыт на взрослом уровне. В 2017 году он работал помощником главного тренера в любительском клубе "Квик Бойз", а с 2018 по 2020 возглавлял молодежную команду "Фейеноорда".

"Адо Ден Хааг" проиграл решающий матч за сохранение места в высшем дивизионе Нидерландов и продолжит выступления во втором по силе дивизионе чемпионата

Напомним, экс-нападающий сборной Нидерландов известен своими выступлениями за "Ливерпуль", "Фенербахче" и "Фейеноорд".