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Аякс представил нового главного тренера
Он уже работал в структуре амстердамского клуба
Фото: ajax.nl / Автор невідомий
Амстердамский "Аякс" объявил о назначении на должность главного тренера Альфреда Шредера.
49-летний специалист подписал сегодня контракт с клубом до завершения сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон.
Альфред Шредер уже работал в "Аяксе". С 2018 по 2019 годы он был ассистентом у Эрика тен Хага. Самостоятельно специалист работал в "Твенте", "Хоффенхайме" и "Брюгге". Последних он принял в январе 2022-го и привел в чемпионскому титулу.
Напомним, что предыдущий наставник "Аякса", Эрик тен Хаг, по завершении сезона покинул пост и подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".
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