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Аякс представил нового главного тренера

Нидерланды
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Он уже работал в структуре амстердамского клуба

Аякс представил нового главного тренера

Фото: ajax.nl / Автор невідомий

UA-Футбол
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Амстердамский "Аякс" объявил о назначении на должность главного тренера Альфреда Шредера.

49-летний специалист подписал сегодня контракт с клубом до завершения сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон.

Альфред Шредер уже работал в "Аяксе". С 2018 по 2019 годы он был ассистентом у Эрика тен Хага. Самостоятельно специалист работал в "Твенте", "Хоффенхайме" и "Брюгге". Последних он принял в январе 2022-го и привел в чемпионскому титулу.

Напомним, что предыдущий наставник "Аякса", Эрик тен Хаг, по завершении сезона покинул пост и подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Аякс (Амстердам) Альфред Шредер
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