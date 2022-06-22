Аякс представил нового главного тренера

Амстердамский "Аякс" объявил о назначении на должность главного тренера Альфреда Шредера.

49-летний специалист подписал сегодня контракт с клубом до завершения сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон.

Альфред Шредер уже работал в "Аяксе". С 2018 по 2019 годы он был ассистентом у Эрика тен Хага. Самостоятельно специалист работал в "Твенте", "Хоффенхайме" и "Брюгге". Последних он принял в январе 2022-го и привел в чемпионскому титулу.

Напомним, что предыдущий наставник "Аякса", Эрик тен Хаг, по завершении сезона покинул пост и подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".