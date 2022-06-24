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Аякс продлил 39-летнего ветерана сборной Нидерландов
Стекеленбург дебютировал, когда половины команды еще не было на свете!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcel ter Bals/Orange Pictures/BSR Agency
"Аякс" еще на год продлил контракт с суперветераном Мартеном Стекеленбургом.
39-летний вратарь уже не тянет на роль первого номера, но комфортно себя чувствует дублером. В прошлом сезоне у него 8 матчей (5 - сухих) во всех турнирах.
Лучший период карьеры Стекеленбурга приходится на его первую каденцию в Амстердаме в 2001-11 годах; позже он играл за "Рому", "Фулхэм", "Монако", "Саутгемптон", "Эвертон".
Также на счету голкипера 63 матча за сборную Нидерландов, где Мартену принадлежит рекорд по возрасту на крупном турнире - на Евро-2020 он сыграл в 38 лет и 264 дня.
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