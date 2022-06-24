Аякс продлил 39-летнего ветерана сборной Нидерландов

"Аякс" еще на год продлил контракт с суперветераном Мартеном Стекеленбургом.

39-летний вратарь уже не тянет на роль первого номера, но комфортно себя чувствует дублером. В прошлом сезоне у него 8 матчей (5 - сухих) во всех турнирах.

Лучший период карьеры Стекеленбурга приходится на его первую каденцию в Амстердаме в 2001-11 годах; позже он играл за "Рому", "Фулхэм", "Монако", "Саутгемптон", "Эвертон".

Также на счету голкипера 63 матча за сборную Нидерландов, где Мартену принадлежит рекорд по возрасту на крупном турнире - на Евро-2020 он сыграл в 38 лет и 264 дня.