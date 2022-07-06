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В Англии не заиграл. Нидерландский вингер сменит Тоттенхэм на Аякс
Лондонцы ничего не потеряют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский вингер Стивен Бергвейн уже в скором времени станет футболистом "Аякса".
По данным многих инсайдеров, стороны уже закрыли сделку, а сам Стивен прошел медосмотр. Он подпишет пятилетний контракт, а "Аякс" выплатит за него 30 миллионов евро.
Steven Bergwijn has signed his five year contract as new Ajax player. It’s all done after yesterday’s agreement with Tottenham for €30m. ???????????? #Ajax— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022
Medical completed in the morning, now just waiting for club statement.
Интересно, что ровно столько же зимой 2020-го "Тоттенхэм" перевел на счет "ПСВ". За два с половиной года талантливый вингер своим в Лондоне не стал - восемь голов и десять голевых в 83-х встречах.
Отметим, что за 50 миллионов "Тоттенхэм" недавно подписал Ришарлисона. Он восполнит
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