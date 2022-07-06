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В Англии не заиграл. Нидерландский вингер сменит Тоттенхэм на Аякс

Нидерланды
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Лондонцы ничего не потеряют

В Англии не заиграл. Нидерландский вингер сменит Тоттенхэм на Аякс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нидерландский вингер Стивен Бергвейн уже в скором времени станет футболистом "Аякса".

По данным многих инсайдеров, стороны уже закрыли сделку, а сам Стивен прошел медосмотр. Он подпишет пятилетний контракт, а "Аякс" выплатит за него 30 миллионов евро.

Интересно, что ровно столько же зимой 2020-го "Тоттенхэм" перевел на счет "ПСВ". За два с половиной года талантливый вингер своим в Лондоне не стал - восемь голов и десять голевых в 83-х встречах.

Отметим, что за 50 миллионов "Тоттенхэм" недавно подписал Ришарлисона. Он восполнит уход Бергвейна.

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В статье: Аякс (Амстердам) Тоттенхэм (Лондон) Стивен Бергвейн
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