В Англии не заиграл. Нидерландский вингер сменит Тоттенхэм на Аякс

Нидерландский вингер Стивен Бергвейн уже в скором времени станет футболистом "Аякса".

По данным многих инсайдеров, стороны уже закрыли сделку, а сам Стивен прошел медосмотр. Он подпишет пятилетний контракт, а "Аякс" выплатит за него 30 миллионов евро.

Steven Bergwijn has signed his five year contract as new Ajax player. It’s all done after yesterday’s agreement with Tottenham for €30m. ???????????? #Ajax



Medical completed in the morning, now just waiting for club statement.