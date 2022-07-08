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Официально: Аякс заплатил 31,25 млн евро за переход вингера Тоттенхэма
Контракт рассчитан на пять лет
Фото: ajax.nl
"Аякс" на своем официальном сайте объявил о переходе вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.
24-летний нидерландец заключил долгосрочное соглашение с "аяксидами". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Сумма трансфера составила 31,25 миллиона евро, сообщает пресс-служба команды.
К слову, "Аякс" для Бергвейна не чужд. Он находился в системе амстердамцев с 2009 по 2011 год, а затем перешел в "ПСВ". В минувшем сезоне он отыграл за "Тоттенхэм", в составе которого провел 32 матча, забил 4 мяча и выполнил 2 ассиста.
В футболке лондонского клуба он выступал на протяжении двух сезонов.
Отметим, что за 50 миллионов "Тоттенхэм" недавно подписал Ришарлисона. Он восполнит уход Бергвейна.
The one thing missing… pic.twitter.com/wrpiaHHsQC— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2022
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