Официально: Аякс заплатил 31,25 млн евро за переход вингера Тоттенхэма

"Аякс" на своем официальном сайте объявил о переходе вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.

24-летний нидерландец заключил долгосрочное соглашение с "аяксидами". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Сумма трансфера составила 31,25 миллиона евро, сообщает пресс-служба команды.

К слову, "Аякс" для Бергвейна не чужд. Он находился в системе амстердамцев с 2009 по 2011 год, а затем перешел в "ПСВ". В минувшем сезоне он отыграл за "Тоттенхэм", в составе которого провел 32 матча, забил 4 мяча и выполнил 2 ассиста.

В футболке лондонского клуба он выступал на протяжении двух сезонов.

Отметим, что за 50 миллионов "Тоттенхэм" недавно подписал Ришарлисона. Он восполнит уход Бергвейна.