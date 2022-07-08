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Официально: Аякс заплатил 31,25 млн евро за переход вингера Тоттенхэма

Нидерланды
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Контракт рассчитан на пять лет

Официально: Аякс заплатил 31,25 млн евро за переход вингера Тоттенхэма

Фото: ajax.nl

Новина українською

"Аякс" на своем официальном сайте объявил о переходе вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.

24-летний нидерландец заключил долгосрочное соглашение с "аяксидами". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Сумма трансфера составила 31,25 миллиона евро, сообщает пресс-служба команды.

К слову, "Аякс" для Бергвейна не чужд. Он находился в системе амстердамцев с 2009 по 2011 год, а затем перешел в "ПСВ". В минувшем сезоне он отыграл за "Тоттенхэм", в составе которого провел 32 матча, забил 4 мяча и выполнил 2 ассиста.

В футболке лондонского клуба он выступал на протяжении двух сезонов.

Отметим, что за 50 миллионов "Тоттенхэм" недавно подписал Ришарлисона. Он восполнит уход Бергвейна.

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В статье: Аякс (Амстердам) Тоттенхэм (Лондон) Стивен Бергвейн
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Источник:
ФК Аякс

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