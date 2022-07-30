Голевой дождь в Амстердаме. ПСВ побеждает Аякс в матче за Суперкубок

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ в голевом триллире переиграл "Аякс" - 5:3.

Команда из Эйндховена взяла этот трофей второй год подряд. В общем зачете это уже 13-й Суперкубок для ПСВ, что является национальным рекордом (у "Аякса" 9 подобных кубков, у "Фейеноорда" - 4).

А для наставника ПСВ Руд ван Нистелроя этот трофей стал первым в тренерской карьере.

Суперкубок Нидерландов

30 июля, "Йохан Кройфф Арена"

Аякс - ПСВ 3:5

Голы: 1:0 - 15 Бергвейн, 1:1 - 32 Тил, 1:2 - 45 Тил, 2:2 - 54 Антони, 2:3 - 65 Гакпо, 2:4 - 69 Тил, 3:4 - 72 Кудус, 3:5 - 90 Симонс.