Десять минут чистого наслаждения. ВИДЕО обзор Суперкубка Нидерландов Аякс – ПСВ - 3:5

Вашему вниманию видео обзор матча за Суперкубок Нидерландов между двумя грандами – «Аяксом» и ПСВ. Команды подарили зрителям невероятное зрелище, забив на двоих восемь голов. Главным героем стал Гуус Тил, летом перешедший в ПСВ из «Фейеноорда» – форвард оформил хет-трик. Однако лучший гол несомненно принадлежит 21-летнему хавбеку «Аякса» Мохамеду Кудусу – парень принял мяч на колено на линии штрафной, а вторым касанием пробил точно в угол. Этот гол позволил «Аяску» сократить отставание до минимума, но удаление новичка Калвина Басси лишило амстердамцев шанса на камбэк. Хавбек Симмонс, летом перешедший из ПСЖ, установил окончательный результат – 3:5 в пользу ПСВ.

Суперкубок Нидерландов

30 июля. Амстердам. Йохан Кройфф Арена

Аякс – ПСВ 3:5

Голы: Бергвайн 15, Энтони 54, Кудус 72 – Тел 32, 45+2, 69, Гакпо 65, Симмонс 90+1

Удаление: Басси 78