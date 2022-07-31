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Десять минут чистого наслаждения. ВИДЕО обзор Суперкубка Нидерландов Аякс – ПСВ - 3:5
Смотреть видео обзор матча Аякс – ПСВ, Суперкубок Нидерландов, 30 июля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча за Суперкубок Нидерландов между двумя грандами – «Аяксом» и ПСВ. Команды подарили зрителям невероятное зрелище, забив на двоих восемь голов. Главным героем стал Гуус Тил, летом перешедший в ПСВ из «Фейеноорда» – форвард оформил хет-трик. Однако лучший гол несомненно принадлежит 21-летнему хавбеку «Аякса» Мохамеду Кудусу – парень принял мяч на колено на линии штрафной, а вторым касанием пробил точно в угол. Этот гол позволил «Аяску» сократить отставание до минимума, но удаление новичка Калвина Басси лишило амстердамцев шанса на камбэк. Хавбек Симмонс, летом перешедший из ПСЖ, установил окончательный результат – 3:5 в пользу ПСВ.
Суперкубок Нидерландов
30 июля. Амстердам. Йохан Кройфф Арена
Аякс – ПСВ 3:5
Голы: Бергвайн 15, Энтони 54, Кудус 72 – Тел 32, 45+2, 69, Гакпо 65, Симмонс 90+1
Удаление: Басси 78
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