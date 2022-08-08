Голкипер сборной Нидерландов продолжит карьеру в родном клубе

Нидерландский "НЕК" объявил о подписании голкипера "Валенсии" Яспера Силлессена.

33-летний футболист заключил трехлетний контракт с клубом, в котором начинал свой профессиональный путь. По информации Transfermarkt, сумма трансфера нидерландца составила 1 миллионов евро.

Силлессен стал игроком "Валенсии" в 2019 году, перейдя из каталонской "Барселоны" за 35 млн евро. Ранее он также защищал цвета "Аякса". В прошлом сезоне Яспер отыграл 17 матчей в Ла Лиге, 3 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 29 голов.

На счету голкипера 63 поединка за национальную сборную Нидерландов.