Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер сборной Нидерландов продолжит карьеру в родном клубе
Футболист возвращается на родину
Фото: nec-nijmegen.nl
Нидерландский "НЕК" объявил о подписании голкипера "Валенсии" Яспера Силлессена.
33-летний футболист заключил трехлетний контракт с клубом, в котором начинал свой профессиональный путь. По информации Transfermarkt, сумма трансфера нидерландца составила 1 миллионов евро.
Силлессен стал игроком "Валенсии" в 2019 году, перейдя из каталонской "Барселоны" за 35 млн евро. Ранее он также защищал цвета "Аякса". В прошлом сезоне Яспер отыграл 17 матчей в Ла Лиге, 3 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 29 голов.
На счету голкипера 63 поединка за национальную сборную Нидерландов.
???????????????????????? ???????? ???????????????????? ????️— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 8, 2022
Jasper Cillessen tekent een contract voor drie jaar in de Goffert!❤️????????
Lees hier het hele persbericht! ➡️ https://t.co/Uw69kcFAGU pic.twitter.com/pqzCqTUnrN
Популярное сейчас
- Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие
- Немецкий журналист: Трансфер Мудрика в Байер не состоится
- Неудача МЮ, первые голы Холанда в Англии, разгром Шахтера. Главные новости за 7 августа
- Без шансов для горняков. Видео голов и обзор матча Рома - Шахтер 5:0
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО