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Голкипер сборной Нидерландов продолжит карьеру в родном клубе

Нидерланды
(2 голосов)

Футболист возвращается на родину

Голкипер сборной Нидерландов продолжит карьеру в родном клубе

Фото: nec-nijmegen.nl

Новина українською

Нидерландский "НЕК" объявил о подписании голкипера "Валенсии" Яспера Силлессена.

33-летний футболист заключил трехлетний контракт с клубом, в котором начинал свой профессиональный путь. По информации Transfermarkt, сумма трансфера нидерландца составила 1 миллионов евро.

Силлессен стал игроком "Валенсии" в 2019 году, перейдя из каталонской "Барселоны" за 35 млн евро. Ранее он также защищал цвета "Аякса". В прошлом сезоне Яспер отыграл 17 матчей в Ла Лиге, 3 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 29 голов.

На счету голкипера 63 поединка за национальную сборную Нидерландов.

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В статье: НЕК (Неймеген) Яспер Силлессен
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Источник:
nec-nijmegen.nl

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