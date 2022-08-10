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Капитан Аякса получил ранение при схватке с грабителями

Нидерланды
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Футболист получил ранение руки

Капитан Аякса получил ранение при схватке с грабителями

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Капитан амстердамского "Аякса" и сборной Сербии Душан Тадич был ранен во время стычки с налетчиками у своего дома на юге Амстердама.

По информации De Telegraaf, в ночь с 27 на 28 июля путь ему перекрыли двое вооруженных мужчин в шлемах. Вероятно, их целью были часы футболиста. Душан пытался скрыться, но драки избежать не удалось. Тадич отбросил шлем одного из грабителей и ударил его.

Игрок получил незначительные травмы руки. Тадичу удалось скрыться в общепите, а грабители ретировались на скутере.

За несколько дней до попытки ограбления два человека уже приходили к дому Тадича под видом, что доставили ему пиццу. Дома на тот момент находилась только жена, дверь не отворившая.

Ранее мы рассказывали о бывшем голкипере "Арсенала", который пережил ограбление. Наиболее ценной вещью, которая была украдена, оказался свитер "канониров", в котором он провел единственный матч за первую команду лондонцев.

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич криминал
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