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Новые перемены. Setanta транслирует Эредивизи, а Мегого – чемпионат Турции
В прошлом сезоне их показывали всем известные телеканалы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионаты Турции и Нидерландов получили новых телевещателей в Украине.
В сетке Megogo теперь доступны поединки турецкой Суперлиги. За подпиской можно посмотреть четыре поединка второго тура.
А Setanta Sports предлагает к просмотру Эредивизи. По той же подписке на их ресурсе можно просмотреть четыре встречи второго тура и три третьего.
Отметим, что не было объявления о получении телеправ этими компаниями. Добавим, что в прошлом сезоне нидерландский и турецкий чемпионаты транслировали телеканалы "Футбол 1/2/3".
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