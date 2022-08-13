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Новые перемены. Setanta транслирует Эредивизи, а Мегого – чемпионат Турции

Нидерланды
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(1 голосов)

В прошлом сезоне их показывали всем известные телеканалы

Новые перемены. Setanta транслирует Эредивизи, а Мегого – чемпионат Турции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионаты Турции и Нидерландов получили новых телевещателей в Украине.

В сетке Megogo теперь доступны поединки турецкой Суперлиги. За подпиской можно посмотреть четыре поединка второго тура.

А Setanta Sports предлагает к просмотру Эредивизи. По той же подписке на их ресурсе можно просмотреть четыре встречи второго тура и три третьего.

Отметим, что не было объявления о получении телеправ этими компаниями. Добавим, что в прошлом сезоне нидерландский и турецкий чемпионаты транслировали телеканалы "Футбол 1/2/3".

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В статье: Турецкая Суперлига Телеканал Setanta Sports Megogo Эредивизи
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2022 в 13:20
кому нужны эти игры --тут УПЛ не могут показывать когда вы уже нажрётесь--сократите штаб слуг футбола и за их бабки показывайте матчи УПЛ --мало сокращайте депутатов
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