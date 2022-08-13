Новые перемены. Setanta транслирует Эредивизи, а Мегого – чемпионат Турции

Чемпионаты Турции и Нидерландов получили новых телевещателей в Украине.

В сетке Megogo теперь доступны поединки турецкой Суперлиги. За подпиской можно посмотреть четыре поединка второго тура.

А Setanta Sports предлагает к просмотру Эредивизи. По той же подписке на их ресурсе можно просмотреть четыре встречи второго тура и три третьего.

Отметим, что не было объявления о получении телеправ этими компаниями. Добавим, что в прошлом сезоне нидерландский и турецкий чемпионаты транслировали телеканалы "Футбол 1/2/3".