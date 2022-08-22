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Мэрия Амстердама запретила фанатам ПСВ присутствовать на матче с Аяксом из-за антисемитских кричалок
Игра состоится 6 ноября
Фото: twitter.com/PSV
Фанаты "ПСВ" не смогут поддержать с трибун свою команду в матче против "Аякса" 6 ноября, сообщает De Telegraaf. В матче за Суперкубок 30 июля болельщики выкрикивали антисемитские кричалки.
Тогда "ПСВ" победил со счетом 5:3. Болельщики команды из Эйндховена игнорируя предупреждения скандировали антисемитские лозунги, пожелания смерти, оскорбительные песни, а также ругательства в адрес игроков соперников. Особенного "внимания" удостоился Стевен Бергвейн.
Зрители также повредили сетки и туалеты на стадионе "Йохан Кройфф Арена".
В "ПСВ" отреагировали на решение мэрии "с пониманием". Матч Эредивизии между командами пройдет 6 ноября.
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