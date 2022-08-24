  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Многолетний помощник ван Гаала возглавил женскую сборную Нидерландов
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Многолетний помощник ван Гаала возглавил женскую сборную Нидерландов

Нидерланды
(1 голосов)

Ранее он работал только с мужчинами

Многолетний помощник ван Гаала возглавил женскую сборную Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joris Verwijst/BSR Agency

Новина українською

Новым тренером женской сборной Нидерландов назначен Андрис Йонкер. Контракт рассчитан на три года.

Это назначение интересно тем, что 59-летний специалист до этого работал исключительно с мужчинами, причем на высоком уровне. Он был помощником Луи ван Гаала в "Барселоне" и "Баварии"; в 2017 году недолго самостоятельно тренировал "Вольфсбург", а последние три сезона возглавлял голландский "Телстар".

Женская сборная Нидерландов на прошлом чемпионате Европы вылетела в четвертьфинале от Франции, и этот результат был признан федерацией неудовлетворительным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрис Йонкер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде