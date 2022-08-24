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Многолетний помощник ван Гаала возглавил женскую сборную Нидерландов
Ранее он работал только с мужчинами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joris Verwijst/BSR Agency
Новым тренером женской сборной Нидерландов назначен Андрис Йонкер. Контракт рассчитан на три года.
Это назначение интересно тем, что 59-летний специалист до этого работал исключительно с мужчинами, причем на высоком уровне. Он был помощником Луи ван Гаала в "Барселоне" и "Баварии"; в 2017 году недолго самостоятельно тренировал "Вольфсбург", а последние три сезона возглавлял голландский "Телстар".
Женская сборная Нидерландов на прошлом чемпионате Европы вылетела в четвертьфинале от Франции, и этот результат был признан федерацией неудовлетворительным.
Andries Jonker begint per direct als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen. Hij heeft een contract getekend bij de KNVB tot en met het EK 2025. De technische staf blijft verder ongewijzigd.— KNVB (@KNVB) August 24, 2022
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