Многолетний помощник ван Гаала возглавил женскую сборную Нидерландов

Новым тренером женской сборной Нидерландов назначен Андрис Йонкер. Контракт рассчитан на три года.

Это назначение интересно тем, что 59-летний специалист до этого работал исключительно с мужчинами, причем на высоком уровне. Он был помощником Луи ван Гаала в "Барселоне" и "Баварии"; в 2017 году недолго самостоятельно тренировал "Вольфсбург", а последние три сезона возглавлял голландский "Телстар".

Женская сборная Нидерландов на прошлом чемпионате Европы вылетела в четвертьфинале от Франции, и этот результат был признан федерацией неудовлетворительным.