Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
19-летний Хави Симонс – лучший игрок августа в Эредивизи
Уходил из "ПСЖ" свободным агентом
Фото: twitter.com/PSV
Нападающий "ПСВ" Хави Симонс стал лучшим игроком августа в нидерландской Эредивизи. 19-летний нападающий сделал 6+2 в 4-х матчах.
Симонс забил 2 "Волендаму" (7:1), 2 "Эксельсиору" (6:1) и 2 "Гоу Эхед Иглс" (5:2) в этом же матче он отдал голевую. Ещё один результативный пас Хави сделал против "Эммена" (4:1).
6 goals & 2 assists in 4 games.— PSV (@PSV) September 2, 2022
You fully deserve this one @xavisimons ???? pic.twitter.com/lL69Do09BY
В прошлом сезоне Симонс выступал за "ПСЖ" и его молодежку. Нидерландец провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Мудрик получил прямую красную карточку в первом тайме матча с Рухом
- География чемпионов. Кто из украинцев выигрывал чемпионаты европейских стран
- Не бывает слишком маленьких клубов для роста: как резервист Барселоны стал самым дорогим левым защитником мира
- Сделка на 100 млн евро. МЮ официально подтвердил трансфер Антони
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО