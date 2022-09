19-летний Хави Симонс – лучший игрок августа в Эредивизи

Нападающий "ПСВ" Хави Симонс стал лучшим игроком августа в нидерландской Эредивизи. 19-летний нападающий сделал 6+2 в 4-х матчах.

Симонс забил 2 "Волендаму" (7:1), 2 "Эксельсиору" (6:1) и 2 "Гоу Эхед Иглс" (5:2) в этом же матче он отдал голевую. Ещё один результативный пас Хави сделал против "Эммена" (4:1).

6 goals & 2 assists in 4 games.



