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19-летний Хави Симонс – лучший игрок августа в Эредивизи

Нидерланды
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Уходил из "ПСЖ" свободным агентом

19-летний Хави Симонс – лучший игрок августа в Эредивизи

Фото: twitter.com/PSV

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Нападающий "ПСВ" Хави Симонс стал лучшим игроком августа в нидерландской Эредивизи. 19-летний нападающий сделал 6+2 в 4-х матчах.

Симонс забил 2 "Волендаму" (7:1), 2 "Эксельсиору" (6:1) и 2 "Гоу Эхед Иглс" (5:2) в этом же матче он отдал голевую. Ещё один результативный пас Хави сделал против "Эммена" (4:1).

В прошлом сезоне Симонс выступал за "ПСЖ" и его молодежку. Нидерландец провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) ПСЖ
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