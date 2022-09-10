Аякс продлил контракт с ван дер Саром

Нидерландский "Аякс" продлил контракт с генеральным директором клуба Эдвином ван дер Саром до 2025 года.

Бывший вратарь "аяксидов" работает в его системе с 2012 года. В ноябре 2016-го ван дер Сар занял пост гендира. Официально продление соглашения будет утверждено в ноябре после общего собрания акционеров "Аякса".

Как известно, клуб выиграл 4 подряд последних чемпионата Нидерландов. В 2017 году "Аякс" дошел до финала Лиги Европы, в 2019 году – до полуфинала Лиги чемпионов.