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Аякс продлил контракт с ван дер Саром
Специалист останется гендиректором клуба
Нидерландский "Аякс" продлил контракт с генеральным директором клуба Эдвином ван дер Саром до 2025 года.
Бывший вратарь "аяксидов" работает в его системе с 2012 года. В ноябре 2016-го ван дер Сар занял пост гендира. Официально продление соглашения будет утверждено в ноябре после общего собрания акционеров "Аякса".
Как известно, клуб выиграл 4 подряд последних чемпионата Нидерландов. В 2017 году "Аякс" дошел до финала Лиги Европы, в 2019 году – до полуфинала Лиги чемпионов.
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Источник:Сайт ФК "Аякс"
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