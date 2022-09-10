  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс продлил контракт с ван дер Саром
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс продлил контракт с ван дер Саром

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

Специалист останется гендиректором клуба

Аякс продлил контракт с ван дер Саром

Новина українською

Нидерландский "Аякс" продлил контракт с генеральным директором клуба Эдвином ван дер Саром до 2025 года.

Бывший вратарь "аяксидов" работает в его системе с 2012 года. В ноябре 2016-го ван дер Сар занял пост гендира. Официально продление соглашения будет утверждено в ноябре после общего собрания акционеров "Аякса".

Как известно, клуб выиграл 4 подряд последних чемпионата Нидерландов. В 2017 году "Аякс" дошел до финала Лиги Европы, в 2019 году – до полуфинала Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Эдвин ван дер Сар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Аякс"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде