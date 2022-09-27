Витесс определился с новым главным тренером

"Витесс" объявил о назначении Филлипа Коку на пост главного тренера.

51-летний нидерландский специалист заключил соглашение до лета 2024 года. Он сменил на этом посту ушедшего в "Бохум" Томаса Летча.

Последним местом работы Коку был "Дерби Каунти", который он тренировал два года назад. Кроме того, он работал с "ПСВ" и "Фенербахче". Вместе с нидерландским клубом он выиграл чемпионат страны, Кубок и дважды Суперкубок. Сам Коку ранее выступал за "Витесс".

"Витесс" занимает 14-е место в чемпионате Нидерландов – 5 очков в 7 матчах.