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Витесс определился с новым главным тренером

Нидерланды
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Клуб возглавил бывший игрок команды

Витесс определился с новым главным тренером

Фото: vitesse.nl

Новина українською

"Витесс" объявил о назначении Филлипа Коку на пост главного тренера.

51-летний нидерландский специалист заключил соглашение до лета 2024 года. Он сменил на этом посту ушедшего в "Бохум" Томаса Летча.

Последним местом работы Коку был "Дерби Каунти", который он тренировал два года назад. Кроме того, он работал с "ПСВ" и "Фенербахче". Вместе с нидерландским клубом он выиграл чемпионат страны, Кубок и дважды Суперкубок. Сам Коку ранее выступал за "Витесс".

"Витесс" занимает 14-е место в чемпионате Нидерландов – 5 очков в 7 матчах.

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В статье: Филлип Коку Витесс (Арнем)
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Источник:
vitesse.nl

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