Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Витесс определился с новым главным тренером
Клуб возглавил бывший игрок команды
Фото: vitesse.nl
"Витесс" объявил о назначении Филлипа Коку на пост главного тренера.
51-летний нидерландский специалист заключил соглашение до лета 2024 года. Он сменил на этом посту ушедшего в "Бохум" Томаса Летча.
Последним местом работы Коку был "Дерби Каунти", который он тренировал два года назад. Кроме того, он работал с "ПСВ" и "Фенербахче". Вместе с нидерландским клубом он выиграл чемпионат страны, Кубок и дважды Суперкубок. Сам Коку ранее выступал за "Витесс".
"Витесс" занимает 14-е место в чемпионате Нидерландов – 5 очков в 7 матчах.
Популярное сейчас
- Италия успокоила Венгрию и вышла в Финал четырех Лиги наций
- Украина U21 - Словакия U21: когда и где смотреть онлайн плейофф за выход на Евро-2023
- Ротань: Все понимают, что в первом матче со Словакией мы совершили ошибки
- ЛН. Венгрия - Италия 0:2. Полночь для венгерской Золушки
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет