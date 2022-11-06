Эредивизи. Аякс проиграл ПСВ и потерял лидерство в турнирной таблице

Эредивизи, 13-й тур

"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Данни Маккели

В этом сезоне ПСВ потерпел три поражения в чемпионате Нидерландов – все в гостях. Вполне вероятен был такой результат и сегодня, однако эйндхогвенцам повезло больше.

Гости "Иоганн Кройф Арены" пытались играть на контратаках. Их основной задачей было сдерживать наступления соперника, а "Аякс" пытался раскрыть оборону ПСВ. Под таким сценарием прошел не только первый тайм, но и весь матч.

Но в таких ролях более комфортно было именно эйндховенцам. Уже на четвертой минуте был момент у Симонса, но он попал в защитника, а на 23-й Люк де Йонг праздновал взятие ворот. Нападающий под гул трибун замкнул прострел от Гакпо. Третий гол за последние четыре матча для Люка, да еще и уже 16 ассист Гакпо в этом сезоне! А это еще только ноябрь.

"Аякс" на пропущенный отвечал своими многочисленными атаками. Только в конце тайма хоть одну удалось довести до опасности, но в том моменте Кудус расстрелял… стойку ворот. Простили хозяева соперника.

Спокойно начали второй тайм команды, но перца добавил Гутьеррес – он удвоил преимущество гостей. Плохая позиционная оборона от амстердамцев привела к тому, что де Йонг в падении выкатил мексиканцу под шикарную ударную позицию – тот, в отличие от Кудуса, расстрелял именно ворота. У Пасвера шансов не было.

"Евреи" курса на атаку не изменили даже после второго пропущенного. На 52-й минуте дальним ударом в шестерку пробил Альварес, но голкипер вытащил кончиками пальцев, спустя еще несколько минут Бробби ошибся и не смог обработать мяч на хорошей ударной позиции. Гости также имели шансы, и даже куда лучше: Эль-Гази пробил в перекладину, а Гакпо не реализовал чуть ли не 100% момент.

В конце концов "Аякс" достиг своего. Однако этого показалось мало, ведь гола Лукки не хватило хотя б для ничьей. 20-летний итальянец отличился спустя две минуты после выхода на замену. Дебютный гол для Лоренцо за "евреев".

Благодаря трем очкам ПСВ обогнал "Аякс" и лидирует в турнирной таблице. Амстердамцы идут вторыми с двумя зачетными пунктами отрыва, однако у них еще есть матч в запасе. Сзади в спину дышит "Фейеноорд", а там еще и "Твенте" с "Аз Алкмаром". Интересно, что отрыв от ПСВ до АЗ составляет всего четыре очка. Впереди еще много интересной борьбы.

Аякс – ПСВ 1:2

Голы: Лукка 83 – де Йонг 23, Гутьеррес 50

Аякс: Пасвер – Санчес, Тимбер, Бесси, Ренш (Тейлор 66) – Кудус (Классен 81), Альварес, Бергхюйс – Бергвейн, Бробби, Тадич (Лукка 81)

ПСВ: Бенитес – Мвене, Рамаллю, Обиспо, Макс (Тезе 63) – Сангаре, Гутьеррес – Симонс (Тил 81), Верман (Эль-Гази 63), Гакпо (Брентвейт 87) – де Йонг (Вертессен 81)

Предупреждения: Альварес 34, Бергхюйс 71 – Обиспо 34, де Йонг 63, Тил 88