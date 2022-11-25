Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не продержался полгода: экс-форварда Ливерпуля уволили из Ден Хага
Дирк Кюйт снова без работы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pim Waslander/Soccrates
Гаагский "Ден Хаг" объявил о досрочном разрыве соглашения с тренером Дирком Кюйтом.
42-летний специалист возглавил команду в июне и под его руководством она выиграла лишь 4 матча из 16 во втором голландском дивизионе. С такими результатами понижение в классе гораздо вероятнее повышения.
Для Кюйта это первая тренерская работа со взрослой командой. Ранее он в 2018-20 годах тренировал молодежь "Фейенорда".
Знаменитым Дирк стал, когда защищал цвета "Ливерпуля" в 2006-12 годах; также на его счету 24 гола в 104 матчах за сборную Нидерландов.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста
- Турецкий клуб работает над трансфером Беседина
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Луи Ван Гал – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Нидерландов
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО