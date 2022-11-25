Не продержался полгода: экс-форварда Ливерпуля уволили из Ден Хага

Гаагский "Ден Хаг" объявил о досрочном разрыве соглашения с тренером Дирком Кюйтом.

42-летний специалист возглавил команду в июне и под его руководством она выиграла лишь 4 матча из 16 во втором голландском дивизионе. С такими результатами понижение в классе гораздо вероятнее повышения.

Для Кюйта это первая тренерская работа со взрослой командой. Ранее он в 2018-20 годах тренировал молодежь "Фейенорда".

Знаменитым Дирк стал, когда защищал цвета "Ливерпуля" в 2006-12 годах; также на его счету 24 гола в 104 матчах за сборную Нидерландов.