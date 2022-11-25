 Не продержался полгода: экс-форварда Ливерпуля уволили из Ден Хага ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Не продержался полгода: экс-форварда Ливерпуля уволили из Ден Хага
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не продержался полгода: экс-форварда Ливерпуля уволили из Ден Хага

Нидерланды
(1 голосов)

Дирк Кюйт снова без работы

Не продержался полгода: экс-форварда Ливерпуля уволили из Ден Хага

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pim Waslander/Soccrates

Новина українською

Гаагский "Ден Хаг" объявил о досрочном разрыве соглашения с тренером Дирком Кюйтом.

42-летний специалист возглавил команду в июне и под его руководством она выиграла лишь 4 матча из 16 во втором голландском дивизионе. С такими результатами понижение в классе гораздо вероятнее повышения.

Для Кюйта это первая тренерская работа со взрослой командой. Ранее он в 2018-20 годах тренировал молодежь "Фейенорда".

Знаменитым Дирк стал, когда защищал цвета "Ливерпуля" в 2006-12 годах; также на его счету 24 гола в 104 матчах за сборную Нидерландов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дирк Кюйт Ден Хааг (Гаага)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Ден Хаг"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде