Дик Адвокат будет тренировать команду из Нидерландов. Недавно оттуда уволили Кёйта

Нидерландский главный тренер Дик Адвокат вернется на родину и будет тренировать команду из второго дивизиона – "Адо Ден Хааг". Об этом коуч сам объявил в интервью изданию De Oranjewinter:

"Аде Ден Хааг" спросили меня, хочу ли я стать там главным тренером. Я сказал, что я открыт для этой возможности, шансы очень высоки".

Последним местом работы Адвоката была сборная Ирака, до этого – роттердамский "Фейеноорд", с которым он один раз финишировал третьим в лиге, и один раз пятым. Дик сменит в "Адо Ден Хааг" экс-форварда "Ливерпуля" Дирка Кёйта.