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Дик Адвокат будет тренировать команду из Нидерландов. Недавно оттуда уволили Кёйта
Адо Ден Хааг идут на 17 месте в таблице
Фото: De Telegraaf
Нидерландский главный тренер Дик Адвокат вернется на родину и будет тренировать команду из второго дивизиона – "Адо Ден Хааг". Об этом коуч сам объявил в интервью изданию De Oranjewinter:
"Аде Ден Хааг" спросили меня, хочу ли я стать там главным тренером. Я сказал, что я открыт для этой возможности, шансы очень высоки".
Последним местом работы Адвоката была сборная Ирака, до этого – роттердамский "Фейеноорд", с которым он один раз финишировал третьим в лиге, и один раз пятым. Дик сменит в "Адо Ден Хааг" экс-форварда "Ливерпуля" Дирка Кёйта.
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