 Дик Адвокат будет тренировать команду из Нидерландов. Недавно оттуда уволили Кёйта ᐉ UA-Футбол
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Дик Адвокат будет тренировать команду из Нидерландов. Недавно оттуда уволили Кёйта

Нидерланды
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Адо Ден Хааг идут на 17 месте в таблице

Дик Адвокат будет тренировать команду из Нидерландов. Недавно оттуда уволили Кёйта

Фото: De Telegraaf

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Нидерландский главный тренер Дик Адвокат вернется на родину и будет тренировать команду из второго дивизиона – "Адо Ден Хааг". Об этом коуч сам объявил в интервью изданию De Oranjewinter:

"Аде Ден Хааг" спросили меня, хочу ли я стать там главным тренером. Я сказал, что я открыт для этой возможности, шансы очень высоки".

Последним местом работы Адвоката была сборная Ирака, до этого – роттердамский "Фейеноорд", с которым он один раз финишировал третьим в лиге, и один раз пятым. Дик сменит в "Адо Ден Хааг" экс-форварда "Ливерпуля" Дирка Кёйта.

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В статье: Дик Адвокат Дирк Кюйт Ден Хааг (Гаага)
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