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Вингером ПСВ интересуются Реал и МЮ

Нидерланды
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Нидерландский клуб оценивает своего игрока в 55 миллионов евро

Вингером ПСВ интересуются Реал и МЮ

Коді Гакпо, GETTY IMAGES

UA-Футбол
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Вингер "ПСВ" и сборной Нидерландов Коди Гакпо заинтересовал "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Эрик тен Хаг очень высоко оценивает Гакпо. Желание подписать вингера "ПСВ" выросло после того, как Криштиану Роналду покинул "МЮ".

К тому же, также и мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания игрока сборной Нидерландов. Игрок, которого оценивают в 55 миллионов евро, может сменить клуб зимой.

Гакпо забил 17 голов и сделал 18 результативных передач в 30 матчах сезона за сборную Нидерландов и "ПСВ". У него три гола в трех матчах на ЧМ-2022.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСВ (Эйндховен) Манчестер Юнайтед Коди Гакпо
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Источник:
The Telegraph

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