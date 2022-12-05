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Вингером ПСВ интересуются Реал и МЮ
Нидерландский клуб оценивает своего игрока в 55 миллионов евро
Коді Гакпо, GETTY IMAGES
Вингер "ПСВ" и сборной Нидерландов Коди Гакпо заинтересовал "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, Эрик тен Хаг очень высоко оценивает Гакпо. Желание подписать вингера "ПСВ" выросло после того, как Криштиану Роналду покинул "МЮ".
К тому же, также и мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания игрока сборной Нидерландов. Игрок, которого оценивают в 55 миллионов евро, может сменить клуб зимой.
Гакпо забил 17 голов и сделал 18 результативных передач в 30 матчах сезона за сборную Нидерландов и "ПСВ". У него три гола в трех матчах на ЧМ-2022.
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