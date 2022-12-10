Куман назначен главным тренером сборной Нидерландов

Экс-наставник "Барселоны" Рональд Куман назначен новым главным тренером сборной Нидерландов.

Коуч вступит в должность в январе 2023 года и заменит Луи ван Гала, с которым не станут продлевать контракт после вылета команды с чемпионата мира-2022 в четвертьфинале.

Контракт Кумана будет действовать до окончания следующего Чемпионата мира в 2026 году.

59-летний Куман выступал за сборную Нидерландов в качестве игрока в течение 11 лет и стал в её составе чемпионом Европы. Он уже работал наставником национальной команды с 2018 по 2020 годы. Под его руководством Нидерланды выходили в финал Лиги Наций.