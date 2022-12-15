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Легенда с кардиостимулятором: Дейли Блинд покидает Аякс
Видимо, уезжает из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers
Ветеран "Аякса" Дейли Блинд попросил клуб расторгнуть его контракт прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона, и боссы дали на это добро.
Как сообщает De Telegraaf, 32-летнему защитнику пошли навстречу из-за его безупречной репутации и долгих лет выступлений в "Аяксе".
В текущем сезоне Блинд набегал за "Аякс" 13 матчей в Эредивизи, а в общей сложности на его счету 333 матча и 13 голов за амстердамский клуб. Кроме того, Дейли был основным исполнителем в сборной Нидерландов на текущем ЧМ.
Источник предполагает, что Блинд расторгает контракт, дабы устроиться в одном из экзотичных, но богатых чемпионатов.
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