Легенда с кардиостимулятором: Дейли Блинд покидает Аякс

Ветеран "Аякса" Дейли Блинд попросил клуб расторгнуть его контракт прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона, и боссы дали на это добро.

Как сообщает De Telegraaf, 32-летнему защитнику пошли навстречу из-за его безупречной репутации и долгих лет выступлений в "Аяксе".

В текущем сезоне Блинд набегал за "Аякс" 13 матчей в Эредивизи, а в общей сложности на его счету 333 матча и 13 голов за амстердамский клуб. Кроме того, Дейли был основным исполнителем в сборной Нидерландов на текущем ЧМ.

Источник предполагает, что Блинд расторгает контракт, дабы устроиться в одном из экзотичных, но богатых чемпионатов.