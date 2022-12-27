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Аякс расторг контракт с Дэйли Блиндом. 20 лет в клубе
Защитник сам хотел покинуть клуб
Фото: twitter.com/AFCAjax
Дэйли Блинд и "Аякс" расторгли контракт. Соглашение истекало летом 2023-го, но защитник попросил отпустить его зимой.
Блинд был основным в клубе и "Аякс" не хотел отпускать защитника. Амстердамскому клубу пришлось отпустить его сейчас из уважения к футболисту.
За "Аякс" Дэйли провел 333 матча, забил 13 голов и отдал 21 голевую передачу. Крайний защитник выступал за клуб сначала с 98-го по 2014-й, отправился в "Юнайтед" до 2018-го и снова вернулся в Амстердам.
Ajacied. Voor altijd.— AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022
Bedankt voor alles, Daley! ❌❌❌
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