Аякс расторг контракт с Дэйли Блиндом. 20 лет в клубе

Дэйли Блинд и "Аякс" расторгли контракт. Соглашение истекало летом 2023-го, но защитник попросил отпустить его зимой.

Блинд был основным в клубе и "Аякс" не хотел отпускать защитника. Амстердамскому клубу пришлось отпустить его сейчас из уважения к футболисту.

За "Аякс" Дэйли провел 333 матча, забил 13 голов и отдал 21 голевую передачу. Крайний защитник выступал за клуб сначала с 98-го по 2014-й, отправился в "Юнайтед" до 2018-го и снова вернулся в Амстердам.