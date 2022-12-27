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Аякс расторг контракт с Дэйли Блиндом. 20 лет в клубе

Нидерланды
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Защитник сам хотел покинуть клуб

Аякс расторг контракт с Дэйли Блиндом. 20 лет в клубе

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

Дэйли Блинд и "Аякс" расторгли контракт. Соглашение истекало летом 2023-го, но защитник попросил отпустить его зимой.

Блинд был основным в клубе и "Аякс" не хотел отпускать защитника. Амстердамскому клубу пришлось отпустить его сейчас из уважения к футболисту.

За "Аякс" Дэйли провел 333 матча, забил 13 голов и отдал 21 голевую передачу. Крайний защитник выступал за клуб сначала с 98-го по 2014-й, отправился в "Юнайтед" до 2018-го и снова вернулся в Амстердам.

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В статье: Аякс (Амстердам) Дэйли Блинд
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