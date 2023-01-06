Официально: Аякс подписал голкипера Вильярреала Рульи

"Аякс" объявил о подписании голкипера "Вильярреала" Херонимо Рульи. Нидерландский клуб заплатил 8 миллионов евро за трансфер 30-летнего аргентинца.

Ещё 2 миллиона в сделке фигурируют в виде бонусов.

Сообщается, что Херонимо подписал контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

В этом сезоне Рульи провел за "Вильярреал" 14 матчей, 7 из которых отстоял "на сухо". С "желтой субмариной" Херонимо завоевал Лигу Европы, а в стане сборной Аргентины стал чемпионом мира.