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Официально: Аякс подписал голкипера Вильярреала Рульи

Нидерланды
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Отличный шанс вернуться в Лигу чемпионов

Официально: Аякс подписал голкипера Вильярреала Рульи

Фото: https://twitter.com/AFCAjax

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"Аякс" объявил о подписании голкипера "Вильярреала" Херонимо Рульи. Нидерландский клуб заплатил 8 миллионов евро за трансфер 30-летнего аргентинца.

Ещё 2 миллиона в сделке фигурируют в виде бонусов.

Сообщается, что Херонимо подписал контракт до лета 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

В этом сезоне Рульи провел за "Вильярреал" 14 матчей, 7 из которых отстоял "на сухо". С "желтой субмариной" Херонимо завоевал Лигу Европы, а в стане сборной Аргентины стал чемпионом мира.

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В статье: Аякс (Амстердам) Вильярреал Херонимо Рульи
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