Попытка №2. Куман снова возглавил сборную Нидерландов

59-летний Рональд Куман, с октября 2021-го находившийся без работы после увольнения из "Барселоны", возглавил сборную Нидерландов.

Контракт со специалистом, сменившим на этом посту Луи ван Гала, с которым Нидерланды дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, рассчитан до лета 2026 года — то есть, Куман будет готовить национальную команду к отборам на ЧЕ-2024 и ЧМ-2026.

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Примечательно, что Куман уже возглавлял сборную Нидерландов, в период работы с национальной командой с февраля 2018-го по август 2020-го став вице-чемпионом дебютного турнира Лиги наций-2018/2019 (в финале Нидерланды минимально уступили Португалии — 0:1).

Сейчас же специалист будет готовить "оранжевых" к отбору на Евро-2024, где в квалификации им будут противостоять Франция, Ирландия, Греция и Гибралтар.