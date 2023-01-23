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Попытка №2. Куман снова возглавил сборную Нидерландов
Рональд вернулся в родную сборную
фото из свободных источников
59-летний Рональд Куман, с октября 2021-го находившийся без работы после увольнения из "Барселоны", возглавил сборную Нидерландов.
Контракт со специалистом, сменившим на этом посту Луи ван Гала, с которым Нидерланды дошли до четвертьфинала ЧМ-2022, рассчитан до лета 2026 года — то есть, Куман будет готовить национальную команду к отборам на ЧЕ-2024 и ЧМ-2026.
Примечательно, что Куман уже возглавлял сборную Нидерландов, в период работы с национальной командой с февраля 2018-го по август 2020-го став вице-чемпионом дебютного турнира Лиги наций-2018/2019 (в финале Нидерланды минимально уступили Португалии — 0:1).
Сейчас же специалист будет готовить "оранжевых" к отбору на Евро-2024, где в квалификации им будут противостоять Франция, Ирландия, Греция и Гибралтар.
Signed! ✍️— OnsOranje (@OnsOranje) January 23, 2023
Welcome back, @RonaldKoeman! ????#NothingLikeOranje pic.twitter.com/yJEiyD2yTN
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