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ПСВ арендовал португальского форварда Вулверхэмптона
Фабиу Силву продолжит карьеру в АПЛ
Фото: psv.nl
Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силву на правах аренды перешел в ПСВ. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
В то же время нидерландцы досрочно прекратили аренду защитника "Вулвз" Ки-Яны Хувера
Силва присоединился к "Вулверхэмптоу" из "Порту" в сентябре 2020 года. Португалец тогда обошелся "волкам" в 35 миллионов фунтов и стал самым дорогим приобретением в истории клуба.
Первую половину этого сезона он провел в "Андерлехте". В активе 20-летнего португальца 4 ассиста и 11 голов в 32 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.
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