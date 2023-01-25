ПСВ арендовал португальского форварда Вулверхэмптона

Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силву на правах аренды перешел в ПСВ. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

В то же время нидерландцы досрочно прекратили аренду защитника "Вулвз" Ки-Яны Хувера

Силва присоединился к "Вулверхэмптоу" из "Порту" в сентябре 2020 года. Португалец тогда обошелся "волкам" в 35 миллионов фунтов и стал самым дорогим приобретением в истории клуба.

Первую половину этого сезона он провел в "Андерлехте". В активе 20-летнего португальца 4 ассиста и 11 голов в 32 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.