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ПСВ арендовал португальского форварда Вулверхэмптона

Нидерланды
(2 голосов)

Фабиу Силву продолжит карьеру в АПЛ

ПСВ арендовал португальского форварда Вулверхэмптона

Фото: psv.nl

Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силву на правах аренды перешел в ПСВ. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

В то же время нидерландцы досрочно прекратили аренду защитника "Вулвз" Ки-Яны Хувера

Силва присоединился к "Вулверхэмптоу" из "Порту" в сентябре 2020 года. Португалец тогда обошелся "волкам" в 35 миллионов фунтов и стал самым дорогим приобретением в истории клуба.

Первую половину этого сезона он провел в "Андерлехте". В активе 20-летнего португальца 4 ассиста и 11 голов в 32 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

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В статье: Вулверхэмптон ПСВ (Эйндховен) Фабио Силва
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Источник:
psv.nl

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Комментарии (1)
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MP (Львів)
25.01.2023 в 15:23
Фабіу Сілву продовжить кар'єру в АПЛ ??? Може в Ередивизії))
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