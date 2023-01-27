  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс уволил главного тренера - в клубе прокомментировали отставку коуча
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс уволил главного тренера - в клубе прокомментировали отставку коуча

Нидерланды
(1 голосов)

Альфред Схредер больше не является тренером "Аякса"

Аякс уволил главного тренера - в клубе прокомментировали отставку коуча

Фото: ajax.nl

Новина українською

Главный тренер “Аякса” Альфред Схредер отправлен в отставку после игры с “Волендамом” (1:1) в 18-м туре Эредивизи.

Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. "Божьи сыновья" не могут выиграть в чемпионате уже семь матчей подряд (шесть ничьих, поражение).

50-летний голландец возглавил "Аякс" летом 2022 года. Всего под его руководством команда провела 25 матчей во всех турнирах, в которых одержала 12 побед и 6 раз сыграла вничью.

"Это болезненное, но необходимое решение. После хорошего начала сезона мы потеряли большое количество очков. Игра также была нестабильной. В связи с чемпионатом мира был ранний и продолжительный зимний перерыв. Альфреду было дано время, и он дал нам уверенность в том, что изменит и улучшит ситуацию.

В последние недели становилось все более очевидным, что он не может переломить ситуацию, в то время как мы считаем, что, несмотря на множество трансферов, в его распоряжении был сильный и достойный чемпионства состав. Мы потеряли много очков за последние недели и, к сожалению, не видим никакого прогресса", - отметил генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Амстердамцы находятся на пятом месте в текущей турнирной таблице чемпионата.

По теме
yellow-arrow
ПСВ арендовал португальского форварда Вулверхэмптона
yellow-arrow
Попытка №2. Куман снова возглавил сборную Нидерландов
yellow-arrow
В ПСВ его бутсы мыл Хави Симонс: Челси подписал ещё одного вингера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Альфред Шройдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ajax.nl

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде