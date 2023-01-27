Аякс уволил главного тренера - в клубе прокомментировали отставку коуча

Главный тренер “Аякса” Альфред Схредер отправлен в отставку после игры с “Волендамом” (1:1) в 18-м туре Эредивизи.

Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. "Божьи сыновья" не могут выиграть в чемпионате уже семь матчей подряд (шесть ничьих, поражение).

50-летний голландец возглавил "Аякс" летом 2022 года. Всего под его руководством команда провела 25 матчей во всех турнирах, в которых одержала 12 побед и 6 раз сыграла вничью.

"Это болезненное, но необходимое решение. После хорошего начала сезона мы потеряли большое количество очков. Игра также была нестабильной. В связи с чемпионатом мира был ранний и продолжительный зимний перерыв. Альфреду было дано время, и он дал нам уверенность в том, что изменит и улучшит ситуацию. В последние недели становилось все более очевидным, что он не может переломить ситуацию, в то время как мы считаем, что, несмотря на множество трансферов, в его распоряжении был сильный и достойный чемпионства состав. Мы потеряли много очков за последние недели и, к сожалению, не видим никакого прогресса", - отметил генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Амстердамцы находятся на пятом месте в текущей турнирной таблице чемпионата.