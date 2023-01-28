ПСВ нашел замену Гакпо в Манчестер Юнайтед

Нидерландский "ПСВ" продолжает искать замену полузащитнику Коди Гакпо, который перешел в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Daily Mail, клуб заинтересован в аренде шведского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги.

Сообщается, что инициатором данного перехода выступает главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой, который видит в игроке невероятный потенциал.

По данным источника, наставник "Юнайтед" Эрик тен Хаг не хочет отпускать в аренду футболиста сборной Швеции, несмотря не малое количество игрового времени.

Стоит отметить, что Энтони Эланга в нынешнем сезоне сыграл в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед", отметившись двумя результативными передачами.