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ПСВ нашел замену Гакпо в Манчестер Юнайтед
Нидерландский полузащитник ПСВ Коди Гакпо перешел в Ливерпуль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "ПСВ" продолжает искать замену полузащитнику Коди Гакпо, который перешел в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Daily Mail, клуб заинтересован в аренде шведского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги.
Сообщается, что инициатором данного перехода выступает главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой, который видит в игроке невероятный потенциал.
По данным источника, наставник "Юнайтед" Эрик тен Хаг не хочет отпускать в аренду футболиста сборной Швеции, несмотря не малое количество игрового времени.
Стоит отметить, что Энтони Эланга в нынешнем сезоне сыграл в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед", отметившись двумя результативными передачами.
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