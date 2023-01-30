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Соперник был в шоке. В чемпионате Нидерландов вратарь выбежал в поле и хитростью остановил атаку

Нидерланды
(1 голосов)

Она бы пошла на пустые ворота

Соперник был в шоке. В чемпионате Нидерландов вратарь выбежал в поле и хитростью остановил атаку

Getty Images_

Новина українською

В поединке 19-го тура чемпионата Нидерландов между "Твенте" и "Фейеноордом" (1:1) произошел интересный эпизод. На 37-й минуте встречи вратарь "Фейеноорда" Джастин Бейло опередил нападающего "Твенте" Вирджила Мисиджана и сыграл на перехвате, выбив снаряд за боковую линию поля.

Мисиджан только хотел быстро ввести сферу обратно в игру, чтобы провести атаку на пустые ворота, как Бейло сориентировался: схватил другой мяч и бросил его на поле, чтобы на газоне, таким образом, сразу оказалось два мяча, а судья по правилам остановил игру.

Форвард "Твенте" настолько сильно разозлился, что швырнул мяч в хитрого голкипера, который, кстати, вызывается в сборную Нидерландов.

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В статье: Фейеноорд (Роттердам) Твенте (Энсхеде)
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
30.01.2023 в 15:38
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