Соперник был в шоке. В чемпионате Нидерландов вратарь выбежал в поле и хитростью остановил атаку

В поединке 19-го тура чемпионата Нидерландов между "Твенте" и "Фейеноордом" (1:1) произошел интересный эпизод. На 37-й минуте встречи вратарь "Фейеноорда" Джастин Бейло опередил нападающего "Твенте" Вирджила Мисиджана и сыграл на перехвате, выбив снаряд за боковую линию поля.

Мисиджан только хотел быстро ввести сферу обратно в игру, чтобы провести атаку на пустые ворота, как Бейло сориентировался: схватил другой мяч и бросил его на поле, чтобы на газоне, таким образом, сразу оказалось два мяча, а судья по правилам остановил игру.

Форвард "Твенте" настолько сильно разозлился, что швырнул мяч в хитрого голкипера, который, кстати, вызывается в сборную Нидерландов.

The ultimate shithousery in the Eredivisie ????



Feyenoord goalkeeper Justin Bijlow received a yellow card for this against FC Twente.pic.twitter.com/xJXPR9dJXz