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Экс-футболист сборной Нидерландов возглавил Аякс

Нидерланды
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Специалист будет работать до конца сезона

Экс-футболист сборной Нидерландов возглавил Аякс

Фото: ajax.nl

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Джон Хейтинга назначен новым главным тренером "Аякса". На этой должности он сменил Альфреда Схредера, который был уволен на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов.

39-летний специалист заключил контракт до конца нынешнего сезона. После чего стороны обсудят продолжения сотрудничества.

В последнее время Хейтинга работал в молодежке "аяксидов". В качестве игрока он успел поиграть в "Аяксе", "Атлетико", "Эвертоне", "Фулхэме" и "Герте". В составе сборной Нидерландов он провел 87 матчей и забил 7 голов.

"Аякс" находится на четвертом месте в текущей турнирной таблице чемпионата. В феврале амстердамцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против берлинского "Униона".

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В статье: Аякс (Амстердам) Джон Хейтинга
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Источник:
ajax.nl

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