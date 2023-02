Экс-футболист сборной Нидерландов возглавил Аякс

Джон Хейтинга назначен новым главным тренером "Аякса". На этой должности он сменил Альфреда Схредера, который был уволен на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов.

39-летний специалист заключил контракт до конца нынешнего сезона. После чего стороны обсудят продолжения сотрудничества.

В последнее время Хейтинга работал в молодежке "аяксидов". В качестве игрока он успел поиграть в "Аяксе", "Атлетико", "Эвертоне", "Фулхэме" и "Герте". В составе сборной Нидерландов он провел 87 матчей и забил 7 голов.

"Аякс" находится на четвертом месте в текущей турнирной таблице чемпионата. В феврале амстердамцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против берлинского "Униона".

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.



Let’s do this, John! ❌❌❌