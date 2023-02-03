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Экс-футболист сборной Нидерландов возглавил Аякс
Специалист будет работать до конца сезона
Фото: ajax.nl
Джон Хейтинга назначен новым главным тренером "Аякса". На этой должности он сменил Альфреда Схредера, который был уволен на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов.
39-летний специалист заключил контракт до конца нынешнего сезона. После чего стороны обсудят продолжения сотрудничества.
В последнее время Хейтинга работал в молодежке "аяксидов". В качестве игрока он успел поиграть в "Аяксе", "Атлетико", "Эвертоне", "Фулхэме" и "Герте". В составе сборной Нидерландов он провел 87 матчей и забил 7 голов.
"Аякс" находится на четвертом месте в текущей турнирной таблице чемпионата. В феврале амстердамцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против берлинского "Униона".
Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.— AFC Ajax (@AFCAjax) February 2, 2023
Let’s do this, John! ❌❌❌
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