Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу

Вероятно, это была самая тупая презентация за всю историю футбола.

Журналисты смотрели под ноги и не могли связать двух слов. 36-летний новичок побледнел и нервно крутил в руках карандаш. Президент Герард Керкум на все вопросы отвечал односложно. Тренер Тейс Либгретс вообще молчал.

На дворе было лето 1983-го, и так Йохан Кройф переходил из родного "Аякса" к его злейшему конкуренту – "Фейенорду".

"Йохан был больше чем футболистом. Он был мистером "Аякс". Все знали его историю и не верили глазам", – вспоминает Сяак Троост.

Конечно, черт возьми! Отец Кройфа привозил в столовую "Евреев" овощи и фрукты, отчим был смотрителем клубного газона, а мать – уборщицей на "Де Меер".

Сам Йохан неоднократно помогал ей после тренировок, а уже в 1964-м дебютировал и поднял "Аякс" на невиданные высоты. Три подряд Кубка чемпионов – и параллельно постоянные победы над "Фейенордом", который тоже переживал в 70-е свой пик.



Кройф против "Фейенорда", 1970 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images Кройф против "Фейенорда", 1970 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

В Роттердаме ничего не забыли. Его с Амстердамом разделяют не 80 км, но пропасть. Город развлечений против города тяжелого труда – вот что такое "Дер Классикер", и эти матчи всегда горячи. Есть легенда, что уже первая встреча в 1919-м завершилась потасовкой, а финальный счет 3:2 в пользу "Аякса" обжаловали в суде и поменяли на 2:2!

Союз Кройфа с "Фейенордом" был противоестественным и никогда бы не стал реальностью, если бы не Жан-Жорж Базилевич.

***

Гуглить безнадежно – это персонаж не из известных.

Обычный мошенник с французским паспортом и российскими корнями втерся в доверие к семье Кройфа в 1979-м, когда тот захандрил.

За время выступлений в "Аяксе" и "Барселоне" Йохан накопил приличный капитал, и харизматичный, уверенный в себе Базилевич посоветовал вложить его в якобы строившиеся по всей Каталонии свинофермы. 6 млн долларов - гигантская сумма на то время - исчезла навсегда за считанные дни.



Афиша матча лос-анджелесских "Ацтеков" с Кройфом, 1979 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images Афиша матча лос-анджелесских "Ацтеков" с Кройфом, 1979 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

Утратив все, Кройф сначала поехал на заработки в США, где также доигрывали Пеле, Беккенбауэр и Герд Мюллер, но ему было мало.

В 1981-м легенда вернулась домой, согласовав с "Аяксом" уникальный контракт – по нему Кройф получал не фиксированную зарплату, а часть выручки от продажи билетов.

На практике было так: если в Амстердам приезжала "Бавария", и фаны покупали 25,000 билетов, то прибыль от первых 10,000 клуб забирал себе, а вот остальную выручку делил пополам с Кройфом. Неслабо, да? Говорят, что схему придумал тесть футболиста Кор Костер.

Ну, и хотя в следующие два сезона "Аякс" непременно выигрывал чемпионат, а рядом с Кройфом успешно взрослели Марко Ван Бастен и Франк Райкаард, в 83-м боссам это надоело.

"Кройф имеет лишний вес и его становится только больше. Он уже не может быть основным игроком на уровне Эредивизи", – атаковал Йохана президент Том Хармсен.



Лео ван Веен, Аад Де Моос, Ян Молби, Йохан Кройф, 1982 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images Лео ван Веен, Аад Де Моос, Ян Молби, Йохан Кройф, 1982 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

Писали, что непублично он предлагал Йохану остаться с условием, что тот подпишет стандартный годовой контракт, но футболист смертельно обиделся. Вариант с "Фейенордом", ранее обсуждавшийся только для давления на "Аякс", из запасного превратился в основной.

Жажда мести творит чудеса, и вскоре Кройф уже в деталях расспрашивал о характере и манере Рууда Гуллита.

Вот так все и вышло. Вот чем кончилась афера Базилевича.

***

А что Гуллит? На момент перехода Кройфа ему не было и 21 года, но задатки уже бросались в глаза.

Фанаты? Конечно, был гнев, непонимание. Уже на первом матче трибуны покрыли баннером "Feyenoord – forever, Cruyff – never". Группа ультрас на своем плакате призвала Кройфа "исчезнуть". Были и такие, кто указывал, куда именно.

"Мне пришлось убеждать болельщиков в своей преданности. Как и в "Барселоне", "Лос-Анджелесе", "Вашингтоне" и "Аяксе", я выиграл дебютный матч, забил отличный гол. Все начали аплодировать, а потом вдруг осознали, что хлопают врагу. На мгновение весь стадион оцепенел, но лед тронулся, когда они увидели радость товарищей по команде", – так все выглядело глазами Кройфа.

Что касается партнеров, то их убедила еще предсезонка. Новичок-ветеран каждый день играл в теннис, занимался еще не модной йогой, пробегал по 6 км по лесополосе, и на тестах выглядел лучше молодых.

"Это было невероятно, – рассказывает Троост, – ни грамма жира, только сосредоточенность на победах. Конечно, я видел, что это требовало от него больших усилий, но как иначе в 36 лет? Очень скоро мы все им восхищались".

Ну, и какой Кройф без тренерских замашек? Еще в 1973-м в "Аяксе" он так всех задолбал подсказками, что команда выбрала капитаном Пита Кейзера, а Йохан с горя отправился в "Барселону".

В "Фейеноорде", однако, было иначе, ведь тренер Либгретс даже не думал возражать живому классику тотального футбола - наоборот! Он отдал все рычаги и со стороны наблюдал, как команда, завершившая три последних сезона вне ТОП-3, меняет лицо.

Ну, а уж манеру игры самого Кройфа в Испании впоследствии назовут "efecto mariposa" – эффектом бабочки.

Johan Cruyff y Ruud Gullit. Feyenoord. pic.twitter.com/QQyRK40624 — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) September 29, 2022

***

По-простому – это своевременный пас в правильную зону на удобную ногу, который заново раскрывает игру.

Кройф был в этом пионером; отсюда и авторитет, позволивший быстро подстроить команду под себя. Хукстра и Ван де Корпут защищали легенду отборами и габаритами; болгарин Желязков забивал больше голов, чем сам мог ожидать. Вермюлена "играющий тренер" перевел из атаки в полузащиту, зато на фланг отправил Гуллита.

"Не менеджер, а Кройф диктовал тактику и позиции. В его идеальном составе "Фейенорда" я должен был играть чистого вингера, что мне не очень нравилось, но слово Йохана было закон".

В стартовых 7 матчах чемпионата они одержали 6 побед и раз сыграли вничью, и только после этого на грешную землю "Фейе" опустил "Аякс" - 2:8.

За такие поражения всегда несет ответственность тренер; часто все заканчивается и отставками. Однако здесь команду создавал Кройф, поэтому и отдуваться на ТВ пришел он один:

"Что это было? Это были проигранные два очка. Трофей дадут в конце соревнований, после 34 игр. Вам просто следует подождать, вы все увидите".

***

Хукстра вспоминает, что и в раздевалке Кройф выглядел более спокойнее, чем можно было ожидать.

Он подбодрил молодых, мол, что 2:8, что 0:1 – все равно очков ноль, и только призвал работать усерднее. Гуллит, который был на 15 лет моложе – и тот не едва выдерживал!

"На тренировках я не мог оторвать от Йохана мяч в его 36. Он был костлявым, но его было больно атаковать, ведь он непременно бил вас локтем и ко всему был безумно быстрым на первых пяти метрах".

Новый уровень требовательности к своим мгновенно принес плоды. После поражения от "Аякса" "Фейенорд" не проигрывал в 15 матчах подряд – вплоть до выезда в Гронинген, когда Йохан единственный раз в сезоне не вышел на поле из-за травмы.

У "Аякса" были Куман, Ван Бастен и Райкард, но даже втроем молодые звезды уверенно проигрывали гонку за титул легенде, стремившейся отомстить.

На этом отрезке переиграть Кройфа удалось лишь Гленну Ходдлу, чей "Тоттенхэм" заслуженно выбил "Фейенорд" из Кубка УЕФА. "Летучий голландец" в тех матчах выглядел, как на днях Месси с "Баварией" – слишком старым, чтобы делать разницу.

Другое дело – локальная лига, где Кройф по привычке играл на абсолютно всех позициях, и в конце концов приложился к окончательной капитуляции "Аякса" – 4:1 на "Де Кюйпе".

Гуллит в тот вечер открыл счет шикарным штрафным; Кройф его удвоил на добивании.

Праздновал ли он гол? Конечно! "Слишком старый", "слишком жирный", "слишком жадный" – в тот день Йохан вернул "Аяксу" все с запасом. А затем повторил то же самое и в финале Кубка, оставив Амстердам без трофеев.

***

И знаете, что? После прощального матча в Роттердаме Кройфа в прямом смысле несли на руках.

Он сделал невозможное - слепил гегемона из середняка за несчастных полгода, и ему готовы были подмахнуть контракт хоть и до 50 лет, но Йохан не забыл о своей цели.

В Роттердам он приехал за местью, а не наследием, и, выполнив задание, немедленно завершил карьеру. К тому времени в мозгу гения уже зарождались новые схемы, идеи, которые должны изменить футбол навсегда - и через некоторое время мир увидел их на Камп Ноу. Ромарио, Стоичков, Куман, Гвардиола, Салинас – это было "вау".

"Фейеноорд" даже немного жалко, ведь он ничего не понял, не оттолкнулся от успеха. Отсюда и провальная попытка заменить Кройфа другим ветераном "Аякса" Джонни Рэпом – это все равно, что нанимать ремесленника нарисовать "Мона Лизу".

Ну, а самое смешное в этой истории – поведение "Аякса". Руководство, которое так уверенно выгоняло "жирного" Кройфа, после двойной оплеухи подумало годик и пришло к Йохану с извинениями – мол, дураки мы были, не понимали – вот тебе пост технического директора.

Так, оказывается, тоже бывает. Самая тупая презентация завершилась однозначно самой убедительной местью в истории футбола.