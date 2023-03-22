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Капитан Фейенорда не пожал руку Тадичу. Игрок Аякса не надел повязку в память о жертвах землетрясения в Турции

Нидерланды
(2 голосов)

Некрасиво

Капитан Фейенорда не пожал руку Тадичу. Игрок Аякса не надел повязку в память о жертвах землетрясения в Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Фейеноорд" обыграл "Аякс" (3:2) в гостевом матче 26-го тура Эредивизи и оторвался от амстердамцев на 6 очков в турнирной таблице. Прямо перед матчем капитан гостей Окрун Кекчю не пожал руку капитану хозяев Душану Тадичу.

После подбарсывания монетки Кекчю пожал руки судьям и проигнорировал капитана "Аякса".

Оркун не сделал этого, так как серб не надел повязку, которая должна была напомнить зрителям о жертавах во время землетрясения в Турции и необходимости помочь пострадавшим.

Напомним, что в результате февральского землетрясения в Турции и Сирии в общей сложности погибло более 50 тысяч человек. Ещё сотни тысяч людей пострадали.

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
cnnturk.com

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