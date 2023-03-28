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Бывшему полузащитнику Аякса Нури, который пролежал больше 2-х лет в коме, стало лучше

Нидерланды
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Дома бывший игрок восстанавливается лучше чем в больнице

Бывшему полузащитнику Аякса Нури, который пролежал больше 2-х лет в коме, стало лучше

Фото из открытых источников

Новина українською

Брат бывшего полузащитника "Аякса" Абдельхака Нури рассказал, что его состояние улучшилось. "Находясь дома, Абдельхаку стало намного лучше, чем ранее в больнице", – заявил родственник.

Также он сообщил, что Нури осознает, что он находится дома, в кругу семьи.

Абдельхак перенес остановку сердца в 2017-м году. Он упал на поле во время матча с "Вердером". 15 минут его пытались привести в чуства, после чего на вертолете отправили в госпиталь, где диагностировали сильную аритмию. На тот момент полузащитнику было 20 лет.

Врачи сказали, что мозгу игрока нанесен непоправимый ущерб. Ожидалось, что он больше не сможет ходить, говорить, узнавать людей и есть. Футболист впал в кому.

В марте 2020-го Нури вышел из комы, пробыв в ней на тот момент 2 года и 9 месяцев.

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В статье: Аякс (Амстердам) Абдельхак Нури
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Источник:
tycsports.com

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