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Роббен пробежал марафон в Роттердаме - справился меньше чем за три часа

Нидерланды
(1 голосов)

Арьен улучшает свои результаты в беге

Роббен пробежал марафон в Роттердаме - справился меньше чем за три часа

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 16 апреля, в Роттердаме прошел ежегодный марафонский забег. Участие в соревнованиях принял легендарный футболист сборной Нидерландов, "Баварии" и других клубов Арьен Роббен.

39-летний бывший футболист преодолел дистанцию в 42 километра за 2 часа 58 минут и 33 секунды. Таким образом, он улучшил свой прошлогодний результат на 15 минут (в прошлом году Роббен пробежал 42 км за 3 часа, 13 минут и 40 секунд). В среднем он преодолевал километр со скоростью 4 минуты 14 секунд.

В своей возрастной категории (мужчины старше 35) Роббен оказался на 260 месте из 1872 участников.

Заметим, что Роттердамский марафон выиграл бельгиец Башир Абди, который пробежал дистанцию за 2 часа 3 минуты и 47 секунд. Он на 3 секунды опередил своего ближайшего преследователя Тимоти Киплагата из Кении.

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В статье: Арьен Роббен марафон
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
16.04.2023 в 19:26
Справжній спортсмен! Молодець!
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