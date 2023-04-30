ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов. В финале ему уступил Аякс в серии пенальти

Кубок Нидерландов. Финал

"Де Кейп" Роттердам

Главный арбитр: Деннис Хиглер

Поединок начался в спокойном темпе, если говорить о футболе, но в напряженном, если обращать внимание на борьбу. На старте было много столкновений, после которых футболисты долго лежали на газоне. Несколько раз потребовалась и помощь медиков. Поэтому в дополнительное время коллективы больше сыграли, чем положено.

До перерыва моментов больше создавал ПСВ. Руководили оркестром Хави Симонс и Гус Тиль. Одну из голевых атак начал именно бывший футболист ПСЖ, однако Бакайоко из очень хорошей позиции не попал в створ ворот. Еще через несколько минут Тиль не сумел реализовать выход один на один – голкипер сборной Аргентины Рульи выиграл дуэль у полузащитника номинальных гостей.

Наиболее ключевыми в первом тайме оказались заключительные минуты. Их главным героем стал Джерред Брентвейт. Поначалу защитник гостей не реализовал прекрасный момент у чужих ворот, а через минуту оформил автогол в свои. 20-летний оборонец случайно замкнул прострел Бергвейна. Антигерой.

"Аякс" во втором тайме больше создавал, но мяч не лез в ворота. На 55-й минуте Бробби оказался с мячом в штрафной, целил с острого угла под дальнюю правую стойку, но круглый только прокатился мимо ленты ворот. В общей сложности номинальные хозяева 11 раз пробили после перерыва, но ни разу не попали в створ.

Впоследствии и ПСВ включился. В частности, игру усилил вышедший на замену Торган Азар. Сначала бельгиец нашел в штрафной Люка де Йонга, но ему не дали пространства для удара. Позже и сам Азар реализовал свой момент. Ассистировал ему Хави Симонс, прострелив точно на Торгана.

При счете 1:1 ближе к победе были амстердамцы, но опять же, подводила точность. То Бробби пробил рядом со стойкой, то Басси не попал в створ. Дополнительное время не запомнилось практически ничем, кроме травмы Хави Симонса – матч он не доиграл. Команды откровенно тянули к “точкам”.

В серии пенальти каждый из вратарей записал в свой актив по сейву, но именно игроки "Аякса" дважды промахнулись. В том числе в одном из моментов ПСВ спасла перекладина.

Во второй раз подряд энйдховенцы побеждают "Аякс" в финале Кубка Нидерландов. В общем, это уже пятая подряд победа ПСВ над "евреями" во всех турнирах. Амстердамцы не могут найти подход к извечному сопернику. А ПСВ отмечает второй добытый трофей в этом сезоне.

"Аякс" - ПСВ 1:1 (пен. 2:3)

Голы: Джерред Брентвейт 43 (авт.) – Торган Азар 67

Аякс: Рульи – Х. Санчес (Ренш 46), Тимбер, Альварес, Хато (Вейндал 75) – Гриллич (Бесси 69), Классен (Сильвано 116), Бергейс (Консейсау 75), Тадич, Бергвейн (Годтс 116) – Бробби

ПСВ: Дроммел – Тезе (Мвене 76), Рамаллю, Брентвейт, ван Анхолт – Сангаре, Верман – Й. Бакайоко (Т. Азар 59), Тиль (Эль-Гази 59), Симонс (Гутьеррес 98) – Люк де Йонг (Фабио Силва 106)

Предупреждения: Х. Санчес 31, Альварес 38, Бергвейн 45, Ренш 60, Уэйндал 95 – Люк де Йонг 43, Тезе 45, Рамаллю 79, Хави Симонс 90+2, Эль-Гази 93, ван Анхолт 120+1

Забитые послематчевые пенальти: Тадич (1 – порядковый номер в своей команде), Годтс (4) – Т. Азар (1), Эль-Гази (4), Фабио Силва (5)

Нереализованные послематчевые пенальти: Бробби (2), Тимбер (3), Альварес (5) – Рамаллю (2), Сангаре (3)