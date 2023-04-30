ПСВ завоевал свой 11-й кубок Нидерландов в истории

В финале кубка Нидерландов встретились "ПСВ" и "Аякс". Основное время закончилось со счетом 1:1. Команды перешли в овертайм, где счет не изменился.

Серия пенальти определила победителя. "ПСВ" перестрелял "Аякс" со счетом 3:2.

Это 11-й кубок Нидерландов в истории клуба из Эйндховена. До рекорда "Аякса" остался всего один трофей.

В прошлом финале Кубка Нидерландов тоже встречались эти две команды. Тогда "ПСВ" одержал волевую победу со счетом 2:1. До этого коллективы дважды играли в Кубке - два раза был сильнее "Аякс".