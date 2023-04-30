  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. ПСВ завоевал свой 11-й кубок Нидерландов в истории
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ завоевал свой 11-й кубок Нидерландов в истории

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

И второй подряд

ПСВ завоевал свой 11-й кубок Нидерландов в истории

Фото: Getty Images

Новина українською

В финале кубка Нидерландов встретились "ПСВ" и "Аякс". Основное время закончилось со счетом 1:1. Команды перешли в овертайм, где счет не изменился.

Серия пенальти определила победителя. "ПСВ" перестрелял "Аякс" со счетом 3:2.

Это 11-й кубок Нидерландов в истории клуба из Эйндховена. До рекорда "Аякса" остался всего один трофей.

В прошлом финале Кубка Нидерландов тоже встречались эти две команды. Тогда "ПСВ" одержал волевую победу со счетом 2:1. До этого коллективы дважды играли в Кубке - два раза был сильнее "Аякс".

По теме
yellow-arrow
Обладатель кубка определился в серии пенальти. Аякс - ПСВ 1:1 (пен. 2:3). Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов. В финале ему уступил Аякс в серии пенальти
yellow-arrow
Аякс - ПСВ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Нидерландов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде