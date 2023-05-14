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Фейенорд добыл чемпионство впервые с 2017 года
За два тура до финиша
Фото: twitter.com
Сегодня "Фейенорд" принимал у себя дома "Гоу Эгед Иглс", в котором победил со счетом 3:0. Благодаря выигрышу в матче команда досрочно стала чемпионом во второй раз в XXI веке. До этого команда побеждала в сезоне 16/17.
Сейчас "Фейенорд" занимает первое место с отрывом в 11 очков от "ПСВ". У команды из Эйндховена еще матч в запасе, но они не смогут догнать лидера.
Чемпионы выиграли 24 матча, 7 раз сыграли в ничью и потерпели лишь одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +50.
В следующем сезоне "Фейенорд" сыграет в групповом этапе ЛЧ.
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