Фейенорд добыл чемпионство впервые с 2017 года

Сегодня "Фейенорд" принимал у себя дома "Гоу Эгед Иглс", в котором победил со счетом 3:0. Благодаря выигрышу в матче команда досрочно стала чемпионом во второй раз в XXI веке. До этого команда побеждала в сезоне 16/17.

Сейчас "Фейенорд" занимает первое место с отрывом в 11 очков от "ПСВ". У команды из Эйндховена еще матч в запасе, но они не смогут догнать лидера.

Чемпионы выиграли 24 матча, 7 раз сыграли в ничью и потерпели лишь одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +50.

В следующем сезоне "Фейенорд" сыграет в групповом этапе ЛЧ.