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Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар покинул свой пост
Он проработал в клубе более 10 лет
Фото: ajax.nl
Эдвин ван дер Сар принял решение покинуть пост генерального директора "Аякса", говорится на официальном сайте клуба. Он передаст свои полномочия коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года.
"После почти одиннадцати лет в совете директоров я завершаю этот этап. Вместе мы пережили замечательные вещи, но это также был чрезвычайно трудный период. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и с которыми работал в "Аяксе".
Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Я не чувствую, что могу принимать решение о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку", – заявил ван дер Сар.
Ван дер Сар работал в структуре "Аякса" с 2012 года, а в 2016-м стал генеральным директором клуба.
В сезоне-2022/23 амстердамская команда заняла третье место в турнирной таблице Эредивизи и сыграет в Лиге Европы.
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