Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар покинул свой пост

Эдвин ван дер Сар принял решение покинуть пост генерального директора "Аякса", говорится на официальном сайте клуба. Он передаст свои полномочия коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года.

"После почти одиннадцати лет в совете директоров я завершаю этот этап. Вместе мы пережили замечательные вещи, но это также был чрезвычайно трудный период. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и с которыми работал в "Аяксе".

Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Я не чувствую, что могу принимать решение о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку", – заявил ван дер Сар.