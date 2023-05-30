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Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар покинул свой пост

Нидерланды
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Он проработал в клубе более 10 лет

Генеральный директор Аякса Эдвин ван дер Сар покинул свой пост

Фото: ajax.nl

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Эдвин ван дер Сар принял решение покинуть пост генерального директора "Аякса", говорится на официальном сайте клуба. Он передаст свои полномочия коллегам по совету директоров 1 июня 2023 года.

"После почти одиннадцати лет в совете директоров я завершаю этот этап. Вместе мы пережили замечательные вещи, но это также был чрезвычайно трудный период. Я очень благодарен людям, с которыми познакомился и с которыми работал в "Аяксе".

Я чувствую необходимость отойти на некоторое расстояние, немного отдохнуть и заняться другими делами. Я не чувствую, что могу принимать решение о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку", – заявил ван дер Сар.

Ван дер Сар работал в структуре "Аякса" с 2012 года, а в 2016-м стал генеральным директором клуба.

В сезоне-2022/23 амстердамская команда заняла третье место в турнирной таблице Эредивизи и сыграет в Лиге Европы.

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В статье: Аякс (Амстердам) Эдвин ван дер Сар
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Источник:
ajax.nl

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