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Петер Бос возглавил клуб из чемпионата Нидерландов
Вице-чемпиона страны
Фото: psv.nl
ПСВ назначил нового главного тренера команды. Им стал нидерландский специалист Петер Бос, сообщает клубная пресс-служба.
59-летний менеджер подписал контракт на три года. Петер заменит на этой должности Руда ван Нистелроя, который покинул клуб в конце мая из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.
Предыдущим местом работы Боса был французский "Лион", откуда он был уволен в октябре 2022 года. Ранее специалист возглавлял "Хераклес", "Витесс", "Маккаби Тель-Авив", "Аякс", "Боруссия" Дортмунд и "Байер".
По итогам кампании-2022/23 ПСВ финишировал вторым в турнирной таблице Эредивизи.
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