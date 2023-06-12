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Петер Бос возглавил клуб из чемпионата Нидерландов

Нидерланды
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Вице-чемпиона страны

Петер Бос возглавил клуб из чемпионата Нидерландов

Фото: psv.nl

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ПСВ назначил нового главного тренера команды. Им стал нидерландский специалист Петер Бос, сообщает клубная пресс-служба.

59-летний менеджер подписал контракт на три года. Петер заменит на этой должности Руда ван Нистелроя, который покинул клуб в конце мая из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.

Предыдущим местом работы Боса был французский "Лион", откуда он был уволен в октябре 2022 года. Ранее специалист возглавлял "Хераклес", "Витесс", "Маккаби Тель-Авив", "Аякс", "Боруссия" Дортмунд и "Байер".

По итогам кампании-2022/23 ПСВ финишировал вторым в турнирной таблице Эредивизи.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Петер Бос
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Источник:
psv.nl

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