Петер Бос возглавил клуб из чемпионата Нидерландов

ПСВ назначил нового главного тренера команды. Им стал нидерландский специалист Петер Бос, сообщает клубная пресс-служба.

59-летний менеджер подписал контракт на три года. Петер заменит на этой должности Руда ван Нистелроя, который покинул клуб в конце мая из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.

Предыдущим местом работы Боса был французский "Лион", откуда он был уволен в октябре 2022 года. Ранее специалист возглавлял "Хераклес", "Витесс", "Маккаби Тель-Авив", "Аякс", "Боруссия" Дортмунд и "Байер".

По итогам кампании-2022/23 ПСВ финишировал вторым в турнирной таблице Эредивизи.