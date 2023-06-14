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Аякс назначил нового тренера

Нидерланды
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Аякс назначил нового тренера

Ajax

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"Аякс", "Спарта Роттердам" и Морис Стейн достигли соглашения о переходе специалиста в амстердамский гранд. Стейн подпишет с клубом трехлетний контракт (1 июля 2023 года – 30 июня 2026 года) и станет главным тренером первой команды "Аякса".

49-летний специалист также ранее возглавлял "Ден Хааг" и "НАК Бреда". Будучи игроком, он защищал цвета этих клубов. Еще Стейн работал в нидерландском "Венло" и в Абу-Даби – в команде "Аль-Вахда".

Роттердамскую "Спарту" Морис спас от вылета из Эредивизие в сезоне-2021/22, а в кампании-2022/23 занял с командой шестое место, выведя коллектив в плей-офф за выход в Лигу конференций.

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В статье: Аякс (Амстердам)
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Источник:
ajax.nl

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