  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс за 16 миллионов евро подписал форварда сборной Грузии
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс за 16 миллионов евро подписал форварда сборной Грузии

Нидерланды
(1 голосов)

В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и отдал 8 ассистов в 37 играх за Метц

Аякс за 16 миллионов евро подписал форварда сборной Грузии

Ajax

UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" объявил о переходе форварда "Метца" и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Сумма трансфера составила 16 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт 22-летнего грузина с амстердамским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Микаутадзе выступал за основную команду "Метца" с 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и отдал 8 ассистов в 37 играх Лиги 2 и помог команде выйти в Лигу 1. С момента дебюта в 2021 году за сборную Грузии отыграл 16 матчей – забил 4 гола.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм подписал полузащитника Аякса Мохаммеда Кудуса
yellow-arrow
Вест Хэм пополнится форвардом Аякса
yellow-arrow
Аякс отклонил предложение Вест Хэма в размере 42 миллионов евро за своего лидера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде