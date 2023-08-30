Аякс за 16 миллионов евро подписал форварда сборной Грузии

"Аякс" объявил о переходе форварда "Метца" и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Сумма трансфера составила 16 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт 22-летнего грузина с амстердамским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Микаутадзе выступал за основную команду "Метца" с 2019 года. В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и отдал 8 ассистов в 37 играх Лиги 2 и помог команде выйти в Лигу 1. С момента дебюта в 2021 году за сборную Грузии отыграл 16 матчей – забил 4 гола.