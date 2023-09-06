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Преемственность поколений: Аякс подписал сына ван дер Ваарта

Нидерланды
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Контракт всего на год

Преемственность поколений: Аякс подписал сына ван дер Ваарта

Фото: ajax.nl

"Аякс" подписал Дамиана ван дер Варта, 17-летнего сына Рафаэля ван дер Варта. Соглашение рассчитано всего на год.

Клуб сделал иилую фотосессию вместе с отцом новичка, который переходит из датского "Эйсьберга", в котором Дамиан был частью молодежной академии с 2020-го.

Рафаэль ван дер Варт в свое время провел в клубе 5 лет: с 2000-го по 2005-й. За это время он провел 156 матчей, забил 61 гол и ушел в "Гамбург" из которого уже заслужил вызов в "Реал".

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В статье: Аякс (Амстердам) Рафаэль ван дер Варт
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Источник:
ajax.nl

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