Джон ван ’т Схип – новый главный тренер Аякса: он возвращается уже не в первый раз

"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера: им стал Джон ван ’т Схип. Специалист подписал контракт до лета 2025-го.

Соглашением предусмотрено, что менеджер покинет пост главного тренера в конце сезона и займет техническую должность в клубе. Специалист пришел спасать нидерландский клуб после того как в последний раз работал главным тренером сборной Греции в 2021-м.

Ван ’т Схип играл за "Аякс" с 1982-го по 1991-й и в разное время после занимал должности ассистента главного тренера или главного тренера молодежной команды. Последний раз Джон работал в клубе из Амстердама летом 2009-го.

Отметим, что ассистентом ван ’т Схипа был назначен главный тренер "Хапоэль Тель-Авив" Волканис.

"Аякс2 идет на 18-м месте в чемпионате Нидерландов, набрав всего 5 очков после 8 туров.