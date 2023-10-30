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Джон ван ’т Схип – новый главный тренер Аякса: он возвращается уже не в первый раз
Играл за "Аякс" 10 лет
Фото: ajax.nl
"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера: им стал Джон ван ’т Схип. Специалист подписал контракт до лета 2025-го.
Соглашением предусмотрено, что менеджер покинет пост главного тренера в конце сезона и займет техническую должность в клубе. Специалист пришел спасать нидерландский клуб после того как в последний раз работал главным тренером сборной Греции в 2021-м.
Ван ’т Схип играл за "Аякс" с 1982-го по 1991-й и в разное время после занимал должности ассистента главного тренера или главного тренера молодежной команды. Последний раз Джон работал в клубе из Амстердама летом 2009-го.
Отметим, что ассистентом ван ’т Схипа был назначен главный тренер "Хапоэль Тель-Авив" Волканис.
"Аякс2 идет на 18-м месте в чемпионате Нидерландов, набрав всего 5 очков после 8 туров.
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