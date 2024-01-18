Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Джордан Хендерсон присоединился к нидерландскому гранду
Контракт действителен 2,5 года
Фото: Getty Images
Полузащитник Джордан Хендерсон и "Аль-Иттифак" договорились о взаимном расторжении контракта. Но уже сегодня, 18 января, игрок присоединился к "Аяксу".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Контракт действителен 2,5 года - до 30 июня 2026 года.
"Его приход означает огромное усиление для нашей команды. Футболист такого уровня важен как на поле, так и вне его. Он игрок сборной Англии, выиграл Лигу чемпионов и много других наград в составе "Ливерпуля". Я счастлив, что он присоединился к нашему клубу", - сказал главный тренер Джон ван'т Схип.
Джордан Хендерсон присоединился к "Аль-Иттифаку" в июне прошлого года. Он перешел из "Ливерпуля" за 14 миллионов евро.
Jordan, welcome to Ajax ❌❌❌ pic.twitter.com/nAZhQACt5E— AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024
Популярное сейчас
- На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
- Украинские теннисистки установили рекорд на турнирах серии Большого шлема
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- Ряд топовых клубов нацелились на молодого таланта из Швеции
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО