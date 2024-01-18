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Официально: Джордан Хендерсон присоединился к нидерландскому гранду

Нидерланды
Обновлено

Контракт действителен 2,5 года

Официально: Джордан Хендерсон присоединился к нидерландскому гранду

Фото: Getty Images

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Полузащитник Джордан Хендерсон и "Аль-Иттифак" договорились о взаимном расторжении контракта. Но уже сегодня, 18 января, игрок присоединился к "Аяксу".

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Контракт действителен 2,5 года - до 30 июня 2026 года.

"Его приход означает огромное усиление для нашей команды. Футболист такого уровня важен как на поле, так и вне его. Он игрок сборной Англии, выиграл Лигу чемпионов и много других наград в составе "Ливерпуля". Я счастлив, что он присоединился к нашему клубу", - сказал главный тренер Джон ван'т Схип.

Джордан Хендерсон присоединился к "Аль-Иттифаку" в июне прошлого года. Он перешел из "Ливерпуля" за 14 миллионов евро.

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Источник:
ajax
Опубликовал: Екатерина Власова
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