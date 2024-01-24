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Джордана Хендерсона заметили на тренировках с новой командой

Нидерланды
Обновлено

33-летний игрок начал тренироваться с Аяксом

Джордана Хендерсона заметили на тренировках с новой командой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus

Новина українською

Полузащитник Джордан Хендерсон подписал контракт с "Аяксом", который действующий 2,5 года, несколько дней назад.

Переход 33-летнего игрока из саудовского клуба "Аль-Иттифак" задержался из-за необходимости получить разрешение на работу в "Аяксе".

Но сегодня, 24 января, Хендерсона заметили на тренировках вместе с новой командой.

Джордан за "Аль-Иттифак" сыграл 19 матчей, в которых отдал 5 ассистов.

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Джордан Хендерсон Аякс Аль-Иттифак (Даммам)
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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