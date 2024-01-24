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Джордана Хендерсона заметили на тренировках с новой командой
33-летний игрок начал тренироваться с Аяксом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus
Полузащитник Джордан Хендерсон подписал контракт с "Аяксом", который действующий 2,5 года, несколько дней назад.
Переход 33-летнего игрока из саудовского клуба "Аль-Иттифак" задержался из-за необходимости получить разрешение на работу в "Аяксе".
Но сегодня, 24 января, Хендерсона заметили на тренировках вместе с новой командой.
????| Seems like Jordan Henderson's work permit has been sorted, he's on the training pitch! pic.twitter.com/yOaKI7lzIZ— All About Ajax (@AllAboutAjax) January 24, 2024
Джордан за "Аль-Иттифак" сыграл 19 матчей, в которых отдал 5 ассистов.
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