Джордана Хендерсона заметили на тренировках с новой командой

Полузащитник Джордан Хендерсон подписал контракт с "Аяксом", который действующий 2,5 года, несколько дней назад.

Переход 33-летнего игрока из саудовского клуба "Аль-Иттифак" задержался из-за необходимости получить разрешение на работу в "Аяксе".

Но сегодня, 24 января, Хендерсона заметили на тренировках вместе с новой командой.

????| Seems like Jordan Henderson's work permit has been sorted, he's on the training pitch! pic.twitter.com/yOaKI7lzIZ