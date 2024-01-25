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Мислинтат: Я не смог показать, на что способен в Аяксе
Бывший технический директор Аякса объяснил, почему покинул должность
Стивен Мислинтат рассказал, почему покинул пост технического директора в "Аяксе".
"Этот раздел для меня закончен. К сожалению, время пребывания в Амстердаме было слишком коротким. Я почувствовал, что не смог показать, на что способен с этой командой. Для игроков и для клуба хорошо, что дела идут лучше после смены тренера".
"Выглядело странно, что все закончилось через четыре или пять месяцев. Было немного больно, но это футбол. Я помогал выбирать тренера, и я беру на себя ответственность за это. Но на таких ошибках можно учиться, а это важно", - добавил Мислинтат.
Стивен присоединился к "Аяксу" в мае 2023 года, но покинул пост технического директора в сентябре этого же года.
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