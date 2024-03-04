Арне Слот отреагировал на слухи о том, что он может возглавить Баварию

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда", отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Баварию" после ухода Томаса Тухеля.

"Я действительно не могу ничего прокомментировать, но приятно, что я есть в этом списке!".

Сейчас подопечные Арне в турнирной таблице Эредивизи занимают второе место и имеют 56 баллов. Команда отстает от лидера "ПСВ" на 10 очков.