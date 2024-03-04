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Арне Слот отреагировал на слухи о том, что он может возглавить Баварию
Тренер Фейеноорда выступил на пресс-конференции
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда", отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Баварию" после ухода Томаса Тухеля.
"Я действительно не могу ничего прокомментировать, но приятно, что я есть в этом списке!".
Сейчас подопечные Арне в турнирной таблице Эредивизи занимают второе место и имеют 56 баллов. Команда отстает от лидера "ПСВ" на 10 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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