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Арне Слот отреагировал на слухи о том, что он может возглавить Баварию

Нидерланды

Тренер Фейеноорда выступил на пресс-конференции

Арне Слот отреагировал на слухи о том, что он может возглавить Баварию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда", отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Баварию" после ухода Томаса Тухеля.

"Я действительно не могу ничего прокомментировать, но приятно, что я есть в этом списке!".

Сейчас подопечные Арне в турнирной таблице Эредивизи занимают второе место и имеют 56 баллов. Команда отстает от лидера "ПСВ" на 10 очков.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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