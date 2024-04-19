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Витессу сняли 18 очков и впервые за 35 лет клуб вылетел из Эредивизии
Плохие новости для болельщиков клуба
Фото: Brabants Dagblad
"Витесс" сегодня, 19 апреля, был оштрафован лицензионным комитетом футбольного союза Нидерландов (KNVB) на 18 очков.
Это наказание стало кульминацией череды нарушений, допущенных "Витессом". Клуб неверно подал свои полугодовые отчеты, некорректно действовал в отношениях с банком ING и Министерством экономики и климата.
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Штраф в 18 очков делает невозможным для "Витесса" сохранение места в Эредивизии за четыре тура до конца сезона, поскольку сейчас у нидерландцев восемнадцатое место в турнирной таблице и минус один балл. Это завершает 35-летнюю непрерывную историю выступлений клуба в высшем дивизионе Нидерландов.
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