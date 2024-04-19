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Витессу сняли 18 очков и впервые за 35 лет клуб вылетел из Эредивизии

Нидерланды
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Плохие новости для болельщиков клуба

Витессу сняли 18 очков и впервые за 35 лет клуб вылетел из Эредивизии

Фото: Brabants Dagblad

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"Витесс" сегодня, 19 апреля, был оштрафован лицензионным комитетом футбольного союза Нидерландов (KNVB) на 18 очков.

Это наказание стало кульминацией череды нарушений, допущенных "Витессом". Клуб неверно подал свои полугодовые отчеты, некорректно действовал в отношениях с банком ING и Министерством экономики и климата.

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Штраф в 18 очков делает невозможным для "Витесса" сохранение места в Эредивизии за четыре тура до конца сезона, поскольку сейчас у нидерландцев восемнадцатое место в турнирной таблице и минус один балл. Это завершает 35-летнюю непрерывную историю выступлений клуба в высшем дивизионе Нидерландов.

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Источник:
vitesse
Опубликовал: Екатерина Власова
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